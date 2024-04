DAX dreht nach Rekordhoch deutlicher ins Minus

An den europäischen Aktienmärkten geht es am Dienstagnachmittag deutlicher nach unten. Nach einem fulminanten ersten Quartal werden an der Börse Gewinnmitnahmen als ein Grund dafür genannt. Eine klar im Minus startende Wall Street verstärkt am Nachmittag den Abgabedruck. Der DAX notiert 1,1 Prozent tiefer bei 18.287 Punkten, bei 18.567 Punkten wurde am Vormittag erneut ein Allzeithoch markiert. Der Euro-Stoxx-50 verliert 0,8 Prozent auf 5.041 Punkte.

Es ist der erste deutliche Rücksetzer an den Aktienmärkten seit rund drei Monaten. Das erste Quartal 2024 verlief für den DAX rekordverdächtig gut, der Index markierte in diesem Zeitraum 26 Rekordhochs. Geopolitisch bleibt die Lage nach einem Luftangriff auf das iranische Konsulat in Damaskus angespannt. Die iranische Führung macht Israel für den Angriff und den Tod iranischer Militärvertreter dort verantwortlic

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

MÄRKTE EUROPA/DAX dreht nach Rekordhoch knapp ins MinusDJ MÄRKTE EUROPA/DAX dreht nach Rekordhoch knapp ins Minus FRANKFURT (Dow Jones)--Der europäische Aktienmarkt legt am Dienstagmittag eine Verschnaufpause ein. Das erste Quartal 2024 verlief für den

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Start im MinusDer DAX notiert am fünften Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Rekordhoch folgt auf RekordhochFRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist auch am Mittwoch auf Rekordkurs geblieben. Seine Bestmarke schraubte er inzwischen auf 18 423 Punkte hoch, womit er seit Jahresanfang zehn Prozent gewonnen hat. Zuletzt

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

EZB-Aussagen treiben DAX Richtung Rekordhoch – Immobilien-Werte wie Vonovia profitierenEZB sieht schnelleren Inflationsrückgang; DAX steigt, Vonovia legt zu, Brenntag schwächelt.

Herkunft: boerseonline - 🏆 79. / 55 Weiterlesen »

Dax steigt moderat und hat Rekordhoch im BlickDer Dax nähert sich seinem Rekordhoch, getragen von Nachlassen des asiatischen Börsendrucks und einer anhaltenden Rally. Brenntag plant eine Geschäftsneuausrichtung, während Vonovia und Morphosys auf positive Signale setzen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

MÄRKTE EUROPA/DAX erneut mit Rekordhoch - H&M schießen nach obenDJ MÄRKTE EUROPA/DAX erneut mit Rekordhoch - H&M schießen nach oben Von Herbert Rude FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist auch am Mittwoch kein Ende der Rekordjagd in Sicht. Der

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »