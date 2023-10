Dax bleibt am Mittag im grünen Bereich - Aufatmen bleibt aus

An der Spitze der Kursliste rangierten weiter die Papiere von Siemens Energy, die in der Vorwoche deutlich abgestürzt waren. Entgegen dem Trend im Minus waren unter anderem die Aktien von Merck und Sartorius."Euphorie sieht grundsätzlich anders aus und die Konsolidierung der letzten Kursverluste verläuft sehr zaghaft", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow das Börsengeschehen.

Das Gesamtmarktumfeld bleibe angespannt und viel Luft nach oben entstehe dadurch nicht für die europäischen Aktienkurse."Es könnte sich vorerst weiterhin lediglich um eine Gegenbewegung im übergeordneten Abwärtstrend handeln." Auch der kommende November verspreche, volatil zu bleiben.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0575 US-Dollar (+0,14 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9456 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 89,43 US-Dollar, das waren 105 Cent oder 1,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. headtopics.com

Besonders heftig erwischte es Qiagen am Freitag mit einem Minus von rund 1,69 Prozent. Ist das nun das Signal zum Einstieg oder sollten Anleger noch Vorsicht walten lassen? Dieser Abschlag hat nun dafür gesorgt, dass sich die Ausgangslage ...

