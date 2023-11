DAX-Analyse zum Donnerstag, den 02.11.2023

Chartdarstellung: Dax H2, 08:00-22:00 (blau=favorisierte Route, rot oder türkis=alternative Route), Chart erstellt mit Tradingview Zum Dienstag hatte unser Dax eher eine ruhige Kugel geschoben, aber nicht nach unten. Sollte unser Dax so weiter machen, waren die Ziele bei 14900 / 14940 wie auch 15050 weiterhin gültig. Alles was er dafür tun sollte ist über 14800 zu bleiben. Sollte er unter 14760 rutschen würde das den kleinen Aufwärtstrend seit letztem Tief auch erstmal wieder kippen und 14620 / 14600 wie auch 14540 / 14515 ermöglichen. So die Zusammenfassung von gestern.

Die 14800 hat er verteidigt bekommen und sich so gut wieder aufgedreht, dass er nicht nur die 14940 erreichen sondern schon fast die 15000 anschlagen konnte. Der nächste Knackpunktbereich ist nun dann 15050 / 15100. Von dort könnte sich leicht auch nochmal Gegenwehr lösen runter zur 14900 oder gar 14800. Bricht er dort oben aber auch noch durch, wäre dann 15230 / 15250 erst wieder die nächste Anlaufstelle.

Unten bleibt erstmal 14800 / 14760 signalgebend für eine Umkehr nach unten zur 14620 und 14540 / 14515. 14900 wird nun aber von oben kommend eine Unterstützung zum wieder hochdrehen. Sollte er die nach oben verteidigt bekommen, wäre das ein erster Indiz, dass es nochmal auf 14800 gehen könnte. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der GZ20PU KO 13455 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16960 sowie der JQ8923 KO 19070.

