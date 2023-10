DAX Analyse am Mittag - Das ist echt unfassbar!

. In diesem Aktien Video Format erfährst du tagesaktuell, alle wichtigen Trading Signale vom DAX, welche dir bei deiner DAX Analyse helfen können. Du möchtest alles zum DAX aktuell wissen? Dann findest du hier deine tägliche DAX Analyse.

Auch trotz der leichten Erholung am Montag am Monatsende sind weiterhin interessante Shortmarken im Deutschen Leitindex vorhanden. Erfahren Sie, wo der Markt wieder bärisch werden könnte...ist Diplom-Betriebswirt mit Spezialisierungen in den Bereichen Finanzierung & Unternehmensbewertung sowie Geld und Währung.

Dax bleibt am Mittag im grünen Bereich - Aufatmen bleibt ausFrankfurt/Main - Der Dax ist am Montag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 14.765 Punkten berechnet, 0,5 Prozent Weiterlesen ⮕

DAX-Analyse zum Montag, den 30.10.2023Aktienmarkt Analyse von Martin Neick über: DAX, DAX Futures, iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc), L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF. Lesen Sie Martin Neick's Aktienanalyse auf Investing.com. Weiterlesen ⮕

DAX Analyse ab dem 30 OktoberDie 14625 im Auge behalten Weiterlesen ⮕

Tagesausblick: DAX verteidigt zäh das 5-Tage-Tief vom letzten Montag...Der DAX verteidigt zäh das 5-Tage-Tief 14630 vom letzten Montag. Die Vorbörse taktet bei ca. 15715. Hier ist die heutige DAX Prognose. Aus den DAX Kursmustern leite ich für den heutigen Tag bis 17:30 Uhr Folgendes ab... Weiterlesen ⮕

