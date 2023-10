DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Allianz-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Allianz-Papier bei 123,30 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 8,110 Allianz-Aktien.

Da sich der letzte Schlusskurs auf 221,25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.794,40 EUR wert. Damit wäre die Investition 79,44 Prozent mehr wert. Allianz wurde am Markt mit 89,67 Mrd. Euro bewertet.Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

