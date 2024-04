Davina & Shania - We love Monaco: Start der dritten Staffel der Dokusoap

Ab dem 22. April bei RTLzwei Es geht weiter für Davina Shakira (20) und Shania Tyra Geiss (19) in ihrer eigenen Dokusoap. Wie der Sender RTLzwei bekannt gab, steht aktuell die dritte Staffel von 'Davina & Shania - We love Monaco' in den Startlöchern. Darin werden die beiden Töchter der Reality-TV-Ikonen Robert (60) und Carmen Geiss (58) beim Erwachsenwerden von einem Kamerateam begleitet. In den neuen Folgen stehe das Loslassen im Mittelpunkt.

Unter anderem wird das Beziehen einer eigenen Wohnung in Monaco thematisiert, aber auch der Start ins Berufsleben. Außerdem gibt es ein Wiedersehen der Millionärstöchter mit den geliebten Großeltern Reinhold (80) und Margret Geiss. Die neuen Folgen werden ab dem 22. April 2024 um 21:15 Uhr direkt nach 'Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie' auf RTLzwei ausgestrahl

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



RTL_com / 🏆 101. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neue Staffel bei RTLZWEI 'Davina & Shania - We love Monaco': Die Geiss-Töchter werden erwachsenMünchen (ots) Davina und Shania werden flügge - ihr Ziel: Papa und Mama stolz machen Familienurlaub mit Oma und Opa und der Eintritt ins Be

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

We love Monaco': Geiss-Ableger bekommt neue Staffel serviertDavina und Shania Geiss erobern Monaco in ihrer Doku-Soap. Die neuen Folgen 'Davina & Shania - We love Monaco' starten am 22. April.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

We love Monaco': Geiss-Ableger bekommt dritte Staffel serviertDavina und Shania Geiss erobern Monaco in ihrer Doku-Soap. Die neuen Folgen 'Davina & Shania - We love Monaco' starten am 22. April.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Monaco-GP im Regen: Noch vor dem StartDer Grosse Preis von Monaco kann noch nicht mal gestartet werden: Vor dem geplanten Start um 15.00 Uhr begann es zu regnen, der Regen fiel immer stärker, die Rennleitung brach Formationsrunden ab.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Mini-Monaco in Hamburg: Charlène und Albert von Monaco planen Deutschland-BesuchObwohl sie seit Jahren in der Öffentlichkeit steht, gibt es noch immer spannende Geheimnisse über Fürstin Charlènes Leben, die selbst so mancher Royal-Fan bisher noch nicht kannte.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Mini-Monaco in Hamburg: Charlène und Albert von Monaco planen Deutschland-BesuchObwohl sie seit Jahren in der Öffentlichkeit steht, gibt es noch immer spannende Geheimnisse über Fürstin Charlènes Leben, die selbst so mancher Royal-Fan bisher noch nicht kannte.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »