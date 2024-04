David Schumacher wechselt von der DTM zum ADAC GT Masters

Nach zwei DTM-Jahren bei Winward verlässt David Schumacher die Traditionsserie und bestreitet 2024 beim HRT-Team das ADAC GT Masters. Aber was hat den 22-Jährigen und seinen Vater dazu bewogen, bei der Karriereplanung umzudenken und nicht mehr in der DTM an den Start zu gehen? "Erstens ist es so, dass Mercedes die Autos reduziert hat und für mich das Team, wo David gefahren ist, nicht mehr in Frage kam.

Und damit nur noch ein Team blieb - und dort auch vom Platz her die Option nicht da war", stellt Ralf Schumacher im Gespräch mit"Motorsport-Total.com" klar."Zweitens hat sich das GT-Masters jetzt wieder zu einer Plattform entwickelt, auf der mehr Starter sind und auf der die Qualität auch gut ist", sieht Schumacher nach dem schwachen Starterfeld im Vorjahr einen Aufwärtstrend."Deshalb - und um im Rahmen und im ADAC-Umfeld zu bleiben - haben wir uns für das kommende Jahr für das GT-Masters entschieden

