Dauerkartenbesitzer müssen Spiele besuchen, um ihre Tickets zu behalten

In dieser Saison lag die Zahl der Dauerkarten bei 32 000. Gekündigte Tickets werden zur neuen Saison nicht neu vergebenbeim Bundesligist en war zuletzt ein großes Problem. Im Schnitt lässt jeder vierte Dauerkarten besitzer – rund 7600 Personen – bei Spiele n seine Karte verfallen. Das Ergebnis: Obwohl das Stadion (nahezu) ausverkauft ist, bleiben unzählige Sitze leer.

Irre: Nach BILD-Informationen gibt es diese Saison sogar 300 Fans, die mit ihrer Dauerkarte nur einmal (!) beim Heimspiel gegen die Bayern im Stadion waren.Konkret: 10 der 17 Heimspiele müssen besucht werden, um die Dauerkartenberechtigung zu behalten und das Ticket nicht entzogen zu bekommen. Die Maßnahme hat der Klub mit den Fans abgestimmt, ein Großteil hat sich dafür ausgesprochen.So hat der Bundesligist jetzt in einem Brief an alle Dauerkartenbesitzer darauf hingewiesen, dass das Saisonticket schon diese Saison entzogen werden kan

Dauerkarten Bundesligist Stadion Spiele Tickets

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BILD_Sport / 🏆 43. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

EM-Test im Max-Morlock-Stadion: So kommen Sie schon bald an TicketsFrankfurt/Main - Der EM-Countdown ist fixiert. Mit der Ukraine und Griechenland werden die letzten Tests im Juni vereinbart. Der Bundestrainer verspricht sich von diesen Gegnern eine spezielle Turnierprüfung - die bestreiten die DFB-Stars unter anderem in Nürnberg.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Mega-Spar-Tickets bei der Deutschen Bahn: In diesem Zeitraum könnt ihr die Tickets kaufenDie Bahn möchte sich bei uns Kunden entschuldigen - und gibt einen Rabatt auf die Sparpreise. Aber Achtung: Die günstigen Tickets gibts nur an bestimmten Tagen.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Große Nachfrage für DTM-Tickets der Saison 2024Es gibt eine große Nachfrage bezüglich den Eintrittskarten für die DTM-Saison 2024. Erste Rennstrecken melden, dass nur noch vereinzelte Restkarten in bestimmten Kategorien erhältlich sind. Schnell sein lohnt sich!

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Straßer beendet Saison auf Podest: 'Unglaubliche Saison'Linus Straßer hält die Form seines Lebens und rast auch im Saisonfinale nochmal auf das Podium. Als Belohnung freut er sich nun auf Zeit daheim.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Lewandowski verkündet: „Ich weiß, wo ich nächste Saison spielen werde“Bayern Munich's former star striker Robert Lewandowski (35) has made a clear statement about his future. "I know the mechanisms of the Spanish press and they are what they are," said the Polish national player of FC Barcelona to the Polish portal "Meczyki.pl". "I understand everything. I know where I will be playing next season. I am staying in Barcelona." Although the multiple Bundesliga top scorer is a regular player in his second season at Barcelona, there are always rumors about his future. His contract runs until summer 2026. Across all competitions, Lewandowski has scored 19 goals in 38 games, and in a total of 84 games for Barcelona, he has scored 52 goals.

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »

Diese überraschenden Sandalen werden wir in dieser Saison laut den Französ:innen überall sehenIn dieser Saison lassen wir uns von den Französ:innen inspirieren und tragen Satin-Sandalen zu allem. Entdecken Sie hier die schönsten Modelle zum Nachshoppen.

Herkunft: VOGUE_Germany - 🏆 122. / 50 Weiterlesen »