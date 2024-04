Dating-Show "Make Love, Fake Love": Antonia Hemmer sucht nach Single-Kandidaten

Bei der Dating-Show " Make Love , Fake Love " muss Antonia Hemmer erkennen, welche der Teilnehmer Single sind. Wir stellen Ihnen die Kandidaten der Show vor. Normalerweise geht man davon aus, dass Kandidatinnen und Kandidaten einer Dating-Show Single sind und deshalb auf der Suche nach einer besseren Hälfte. Nicht so bei " Make Love , Fake Love ", denn hier ist es Teil des Sendungskonzepts, dass einige der Kandidaten in Wahrheit vergeben sind.

Das Prinzip: Es gibt eine Umworbene, die eine Reihe von Männern zur Auswahl hat. In diesem Jahr sucht Antonia Hemmer nach einem neuen Partner, nachdem ihre vorherige Beziehung in die Brüche ging. Bei "Make Love, Fake Love" ist es ihre Aufgabe herauszufinden, welche der teilnehmenden Männer tatsächlich solo und aufrichtig an ihr interessiert sind

