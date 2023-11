Dating: Mit Liebeskummer in die Notaufnahme? Warum das möglich ist

Sie ist Hausärztin, Notfallmedizinerin und hat für ihr Buch"Vom Glück des Zuhörens" (Knaur Verlag), Anekdoten aus ihrem Arbeitsalltag gesammelt, die zeigen: Menschen brauchen Menschen, um gesund zu sein.Das ist mir im Laufe der Jahre klar geworden. Im Buch erzähle ich beispielsweise von Judith, die 30 Jahre lang die heimliche Geliebte von einem Patienten war. Ich hatte sie im Notdienst kennengelernt, weil es ihr schlecht ging, ihr war extrem schwindelig.

Dabei müssen Ärzt:innen mehr Gespräch auffangen, oder? Großfamilien und Nachbarschaften gibt es so nicht mehr. Welches Szenario ist besser für die Beteiligten, frage ich mich da. Das soll jetzt keine Aufforderung zum Fremdgehen sein, aber jeder sollte für sich etwas finden, aus dem er Kraft schöpfen kann. Die Vielschichtigkeit des Lebens kann man nur verstehen, wenn man nicht sofort meint, eine Meinung dazu haben zu müssen.Ja, man merkt sofort, dass die Leute schneller depressiv sind und anfälliger für Krankheiten, das schlägt sich in der Praxis nieder.

Ich finde gut, dass die Jüngeren sich mehr um sich kümmern, mehr Sport machen und sich vegan ernähren. Aber emotional sind die Zeiten distanzierter geworden und die Menschen haben verlernt, miteinander in Beziehung zu treten.

