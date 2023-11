Datenaustausch zwischen BAMF und Behörden intensiviert sich

Viele Menschen fliehen nach Deutschland, weil in ihrem Herkunftsland Krieg und Gewalt herrschen oder Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind. Manche von ihnen sind Opfer oder Zeug:innen von Kriegsverbrechen geworden. Andere haben erlebt, wie Terror-Organisationen agieren. Das interessiert teilweise auch deutsche Behörden, daher muss das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ihnen sicherheitsrelevante Informationen weiterleiten, wenn es von solchen erfährt.

Etwa dem Bundeskriminalamt, wenn es um Gefahren für Deutschland geht – oder Wenn also Geflüchtete in ihrer Asylanhörung etwas berichten, das von Interesse sein kann, soll sich das BAMF bei den entsprechenden Behörden melden – egal, ob die Personen selbst eine potenzielle Sicherheitsbedrohung sein könnten oder ob sie dazu nur Informationen geliefert haben. Diesen Datenaustausch gibt es schon länger, ab dem Jahr 2015 ist er aber intensiver geworden. Leitete die Asylbehörde damals noch gut 500 Fälle im Jahr an den Bundesverfassungsschutz weiter, waren es zwei Jahre späte





