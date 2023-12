Data, But Make It Fashion: Modetrends basierend auf Daten

Noch keine Ideen für Geschenke? Diese Trend-Pieces sind perfekt zum Verschenken. Stil mag subjektiv sein, aber Daten sind es nicht. Zumindest ist das die Theorie hinter Data, But Make It Fashion, dem beliebten Instagram-Account und der Website, die auf Daten basierende Modetrends verfolgt.

Madé Lapuerta, die Schöpferin hinter dem Ganzen, kombiniert ihre Leidenschaft für High Fashion mit ihrem Informatik-Hintergrund: Auf ihrem Account stellt sie die Trends, Farben, Muster und Silhouetten vor, die bei Käufer:innen beliebt sind oder es sein werden. Mit unterhaltsamen Memes, Videos und Infografiken verbreitet Lapuerta ihre leicht verdaulichen Daten an die breite Masse. Hierzu nutzt sie ihre selbst codierten Bilderkennungs- und KI-Modelle. Ihre jüngsten Vorhersagen? Alles, von den angesagten Adidas-'Gazelles' und der Trendfarbe Kirschrot bis hin zum Niedergang des Denim-Maxirocks





