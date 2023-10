Das wird wichtig im November: Migration wird erleichtert, Bürokratie abgebaut

Bürokratie in Deutschland kann ziemlich nervenaufreibend sein. Doch mit diesem Schritt baut die Bundesregierung endlich etwas Bürokratie abgebaut: Statt den Ausweis vor Ort zu beantragen und dort wieder abzuholen, kann alles online erledigt werden. Ab November kann der Erhalt der PIN für die Online-Funktion von Reisepass oder Personalausweis ohne Termin beim Amt bestätigt werden.

Für Fachkräfte mit Berufsausbildung oder Hochschulabschluss muss für einen Aufenthaltstitel die Tätigkeit des Eingewanderten nicht in Verbindung mit seiner Ausbildung oder seinem Abschluss stehen – es gelten jedoch Ausnahmen für bestimmte Berufe.Diese Änderung trifft alle Gottschalk-Fans hart: Am 25. November will Gottschalk nun sein endgültig letztes «Wetten, dass..?» moderieren.

Am 1. November 2023 wechselt die Bundesratspräsidentschaft. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) löst Hamburgs Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ab.

