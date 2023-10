'Das willst du nicht wahrhaben': Neuer gibt Einblick vor Bayern-Comeback

Im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 wird der Keeper wieder das tun, was er am liebsten macht: das Tor des FC Bayern zu hüten. „Ich freue mich sehr. Am meisten freue ich mich, mit meinen Mannschaftskollegen auf dem Platz zu stehen“, sagte Neuer in einem Interview auf der Klub-Website.„Davon können Sie ausgehen, ja. Wenn jetzt im Training nichts passiert, toi toi toi, dann spielt er morgen.

Dass Neuer während seiner Reha auch einige schwere Phasen überstehen musste, verleugnet der Schlussmann keineswegs. „Zwischenzeitlich gab es ein paar Rückschläge, die bei so einer großen und langen Verletzung einzuplanen sind. Trotzdem willst du das als Patient und als Sportler auch nicht wahrhaben und versuchst immer stärker zu sein als die Natur.“Genau dies gehöre aber „einfach zu so einer großen Verletzung dazu.

„Der Austausch zwischen mir und Ulle war super“, betonte Neuer. „Ulle hat sich immer bewiesen und er hat einen großen Anteil daran, dass wir jetzt einen guten Start in die Saison hatten. Dass er ein großer Rückhalt ist, weiß jeder im Verein.“ headtopics.com

