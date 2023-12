Das Wendy-Syndrom: Wenn du dich zu sehr um andere kümmerst

Du kümmerst und sorgst dich gern um andere? Hast das Gefühl, alle verlassen sich auf dich? Erinnerst du deinen Partner daran, Arzttermine auszumachen, wäschst in weiser Voraussicht das Hemd, das er am nächsten Tag braucht und denkst generell immer für ihn mit? Dann könnte es sein, dass du unter dem Wendy-Syndrom leidest. Was das genau ist und wie du davon loskommst.Benannt ist das Phänomen nach der gleichnamigen Figur in den Peter-Pan-Geschichten. Wendy ist die Freundin des Protagonisten.

Er, der Junge der nicht erwachsen werden möchte. Sie, selbst ein Kind, kümmert sich mütterlich-fürsorglich um ih





sixxTV » / 🏆 111. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Das Peter-Pan-Syndrom: Erwachsenwerden als HerausforderungEinige Erwachsene klammern sich an die sorglosen Tage der Kindheit und empfinden emotionale und finanzielle Verantwortung bis weit ins Erwachsenenalter hinein als Herausforderung. Das Peter-Pan-Syndrom beschreibt dieses Verhalten.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Ex-Bayern-Star mit steiler Tuchel-These: „Wenn das sein Plan war“Das blamable Pokal-Aus wirft einen Schatten auf die Saison von Bayern München. Ex-Profi Mehmet Scholl hat sich dazu Gedanken gemacht.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Was tun, wenn das Paket nicht zugestellt wurde?Das Paket wurde zugestellt, aber ist nie angekommen? Oder es ist beim Versand verschwunden? Wir verraten, welche Rechte Kunden und Kundinnen haben, wenn das Paket nicht angekommen ist.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Wenn das NFL-Disneyland zu Besuch istGewinner, Verlierer? Für die meisten Zuschauer fast egal. Beim zweiten Frankfurt Game der NFL zählt das Ereignis viel mehr als das Ergebnis. Ein Eventbesuch beim Klassentreffen der Football-Fans.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Das Sommerhaus der Stars: Verdiente Sieger – wenn auch nicht die der HerzenDrei Spiele stehen in der letzten Folge von 'Das Sommerhaus der Stars' an. In allen drei gibt es Kämpfe auf Augenhöhe. Doch nur ein Paar kann gewinnen.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »

Wenn Kitas das Personal ausgehtImmer wieder haben Kitas Probleme, weil Personal fehlt. Erzieherinnen und Erzieher verzweifeln. Eine Recherchekooperation von CORRECTIV.Lokal (correctiv_org), 'Frag den Staat' (fragdenstaat) und unserer Redaktion.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »