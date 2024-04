Das Wendland sucht nach Fachkräften in verschiedenen Branchen

Lüchow - Das Wendland sucht nach Fachkräften in fast allen Branchen. "In ländlichen Regionen brauchen wir Leute im Bereich Bildung, Logistik und Handwerk", sagt Sigrun Kreuser von der Vermittlungsagentur Wendland leben. Besonders Mediziner will die Agentur derzeit in den Landkreis Lüchow-Dannenberg locken. Um Ärzte aller Fachrichtungen anzusprechen, wurde der kleine Film "Wenn Landärztin, dann Wendland ärztin" auf YouTube gestellt.

Niedersachsenweit gebe es aktuell einen Bedarf von etwa 550 Hausärzten. "Wir brauchen mehr Ärzte und mehr Studienplätze", erklärt Oliver Christoffers, Geschäftsführer der Bezirksstelle Lüneburg der Kassenärztlichen Vereinigung. Besonders Medizinerinnen wollten nach dem Studium in Teilzeit arbeiten. In Regionen wie dem Wendland sei der Anteil der älteren Patienten zudem hoch.

Jonas Niemann führt bei Lüchow mit einem Partner eine Gemeinschaftspraxis. Gemeinsam kommen sie nach Angaben von Niemann auf durchschnittlich 250 Rezepte am Tag, jeder behandele etwa 80 Patienten und Patientinnen. Finanziell werde Hälfte/Hälfte gemacht: "Wir vertrauen und teilen, es passt von der Art. Wir arbeiten gleich viel", berichtet der gebürtige Göttinger. Viele ähnliche Modelle in der Umgebung seien gescheitert - es sei fast wie in einer Ehe.

Wendland Fachkräfte Mediziner Hausärzte Youtube-Film

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Das ändert sich durch das Cannabis- und das WachstumschancengesetzDer Bundesrat billigt das Cannabisgesetz und bringt das Wachstumschancengesetz ebenfalls durch. Ein Überblick über die wichtigsten beschlossenen Regelungen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Spieler entdecken das Problem in Last Epoch, das Diablo 2 damals das Genick gebrochen hatIn Last Epoch gibt es angeblich mehrere Duping-Exploits. Das wäre schlecht, denn solche Bugs zerstören die Wirtschaft nachhaltig.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Das bietet das Festival „Wege durch das Land“ 2024Das Literatur- und Musikfestival tourt ab 4. Mai mit 23 Veranstaltungen quer durch OWL. Alle wichtigen Infos vom Kartenverkauf bis zu den Programmhighlights.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Das ist das Signal, das der Iran mit dem Angriff wirklich senden willIn der Nacht zum Sonntag griff der Iran Israel mit hunderten Raketen und Drohnen an. Der Angriff hat eine neue Qualität, so Sicherheitsexperte Nico Lange (CDU). Er schätzt, dass Israel ein ganz bestimmtes Signal senden will.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Das ist das beeindruckendste KI-Tool, das ich bisher gesehen habe und es könnte YouTube revolutionierenSprachbarrieren ade! Ihr schaut momentan noch keine französischen, peruanischen oder japanischen YouTuber? Unser Autor Jan glaubt: Das ändert sich...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Forscher warnt: Das ist das Schlimmste, das du zum Frühstück essen kannstObwohl es als beliebter Frühstücksklassiker gilt, warnt ein britischer Forscher vor einem beliebten Obst zum Frühstück. Hier liest du, was du morgens besser nicht essen solltest.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »