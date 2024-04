"Das System ist am Ende", ärgert sich Arnulf Schuchmann, der Geschäftsführer der Bayerischen Regiobahn . Sein privates Zugunternehmen bedient normalerweise die Strecke zwischen Weilheim und Peißenberg. Doch schon seit Ende Februar können auf dem Abschnitt im Oberland keine Züge fahren.Weil ein Bahndamm abgerutscht war, wurde die Strecke zunächst gesperrt. Auf mehreren Kilometern mussten neue Schwellen und Gleise verlegt werden.

Um Reparaturen und Baustellen kümmert sich die bundeseigene, zur Bahn gehörende DB Infra Go AG. Die Bahn teilt auf Anfrage des BR schriftlich mit: "Uns ist bewusst, dass Verzögerungen von Bauarbeiten eine Belastung darstellen. Dies ist auch aus unserer Sicht unbefriedigend und wir möchten uns dafür entschuldigen.""Der Fall reiht sich ein in den Reigen der Schlechtleistungen der DB Infra Go", erklärt Arnulf Schuchmann und beginnt aufzuzählen.

Bahnhof Freilassing, der gerade umgebaut wird, komme es derzeit ständig zu Verspätungen, weil die Gleise bereits von anderen Zügen besetzt seien. "Wir kommen pünktlich in Freilassing an, stehen dort, weil wir kein freies Gleis bekommen, und fahren dann Verspätungen ein, die wir den ganzen Tag mitziehen", erklärt Schuchmann. Die Disposition der Gleise vonseiten des DB Infrastrukturbetreibers sei katastrophal.

