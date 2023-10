'Das Sommerhaus der Stars': Verhandlungen mit Bushido sollen bereits laufen

Rapper Bushido ist riesiger"Sommerhaus der Stars"-Fan. Angeblich laufen für nächstes Jahr schon Verhandlungen mit RTL.

Bushido (45) hat vor wenigen Tagen in einem Interview verraten, dass er ein großer Fan des RTL-Reality-Formats "Das Sommerhaus der Stars" ist. Der Sender wurde offenbar schnell hellhörig und soll mit dem Rapper bereits über eine mögliche Teilnahme im kommenden Jahr verhandeln,Demnach seien die Macher der Show schon mit Buhsido in Kontakt, wie die Tageszeitung erfahren haben möchte.

"Ich finde das geil, meine Frau sagt: 'Auf gar keinen Fall.'", berichtete der Rapper weiter. Und sie sei der Meinung, dass die beiden direkt "auf Attacke" gehen und daher sicherlich schnell rausfliegen würden.

