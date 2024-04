Das Ski-Ass Elisa Mörzinger beendet ihre Karriere

Das Ski -Ass Elisa Mörzinger hat ihre Karriere mit sofortiger Wirkung beendet. Sie hängt die Ski er mit nur 26 Jahren an den Nagel. Wien – Die Ski -Saison 2023/24 ist in den Büchern und mehrere Athletinnen und Athleten beendeten mit dem letzten Rennen ihre Karriere , unter anderem. Eine weitere Ski rennfahrerin, die ihre Ski er an den Nagel hängt, ist Elisa Mörzinger . Die Österreicherin bestätigte ihren Rücktritt auf ihrem Instagram -Account.

„Etwas zu beenden, das man so lange gelebt und geliebt hat, ist verdammt schwer. Ich kämpfe seit Dezember mit der Entscheidung, aber das Feuer für Skirennen ist abgebrannt und ich fühle keine Freude mehr darüber. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe und dankbar für all die Abenteuer, Erfahrungen, Erfolge, Freunde und Menschen, die ich auf der Reise getroffen habe. Es war eine tolle Zeit, aber ich bin bereit für etwas Neues“, teilte die 26-Jährige mi

Elisa Mörzinger Ski Karriere Rücktritt Instagram

