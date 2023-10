Das sind die Länder mit dem schnellsten Internet - Wo steht Deutschland?: Und Deutschland ist nicht in den Top 10

Bildquelle: Frederik Lipfert / Unsplash Es gibt wohl kaum etwas Lästigeres als ein viel zu langsames mobiles Internet. Unterwegs in der Bahn mal eben ein paar Instagram-Reels oder einen Film auf Netflix schauen? Schön wär's, wenn das Netz mitspielen würde. In einigen Regionen dieser Welt scheint das tatsächlich kein Problem zu sein. Ihr wollt wissen, was die zehn Länder mit der schnellsten mobilen Internetverbindung sind? Dann seid ihr hier genau richtig.

Dänemark: Auch unsere skandinavischen Nachbarn im Norden haben im Jahresvergleich ordentlich zugelegt. Während die Dänen im Vorjahr gar nicht in den Top 10 vertreten waren, reichte es in 2022 mit 113,44 Mbit/s immerhin für Platz 5. China: Ausgerechnet das Land mit der weltweit zweitgrößten Bevölkerung und der drittgrößten Fläche verbindet seine Einwohner im Durchschnitt mit beachtlichen 109,40 Mbit/s mit dem mobilen Netz.

Deutschland gewinnt das FußballspielDie deutsche Fußballmannschaft hat das Spiel gewonnen und sich somit für das Finale qualifiziert. Weiterlesen ⮕

Deutschland gewinnt das FußballspielDie deutsche Fußballmannschaft hat das Spiel gewonnen und sich somit für das Finale qualifiziert. Weiterlesen ⮕

100 Jahre Radio in Deutschland: Kann das Medium weiter bestehen?Eine Kiste im Wohnzimmer, die Musik spielt, und dazu noch spricht: Die Skepsis der Deutschen gegenüber dem Radio war zunächst groß. Doch Hörfunk wurde schnell beliebt und versorgte die Menschen mit Unterhaltung. 100 Jahre gibt es Radioprogramme in Deutschland und im Jubiläumsjahr hat Radio mehr Konkurrenz denn je: Fernsehen, Streaming, Social Media. Kann Radio weiter bestehen? Darüber reden Sebastian Klöß, Bitkom-Experte, und der Medienwissenschaftler Wolfgang Ernst. Weiterlesen ⮕

Deutschland gewinnt das Finale der Fußball-EuropameisterschaftDie deutsche Fußballnationalmannschaft hat das Finale der Fußball-Europameisterschaft gewonnen. Nach einem spannenden Spiel setzte sich Deutschland gegen den Gegner mit einem knappen 2:1-Sieg durch. Die Fans feiern den Erfolg ausgelassen auf den Straßen und in den Stadien. Weiterlesen ⮕

Das Deutschland-Ticket: Eine Erfolgsgeschichte mit ungewisser ZukunftSeit Anfang Mai bietet das Deutschlandticket eine günstige ÖPNV-Flatrate an. Mit rund zehn Millionen Abos ist die Nachfrage stabil, aber es fehlen noch Regelungen für Universitäten und Mitnahmemöglichkeiten. Weiterlesen ⮕

Bundesverkehrsminister Wissing lehnt höhere Kosten für das Deutschland-Ticket abDer Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) möchte nicht mehr Geld für das Deutschland-Ticket zahlen. Das 49-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr hat die Mobilität vereinfacht und für viele Pendler verbilligt. Es lockt auch neue Kunden an und hat bereits zehn Millionen Abonnenten. Trotzdem wird die weitere Finanzierung des Tickets durch den Bundesverkehrsminister verweigert, was das Ticket gefährdet. Weiterlesen ⮕