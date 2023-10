Das sind die Experten und Händler bei 'Bares für Rares'

"Bares für Rares" läuft immer von Montag bis Samstag im ZDF. Infos rund um die Händler und Experten der Sendung lesen Sie hier bei uns."Bares für Rares" hat sich zu einem der erfolgreichsten Formate der deutschen Fernseh-Landschaft entwickelt. Schon seit mehr als einem halben Jahrzehnt werden im jeden Werktag unter der Moderation von Horst Lichter mehr oder weniger wertvolle Antiquitäten und Kuriositäten verhökert.

Schmuckstück bei 'Bares für Rares' - Armband aus 750er Gold und WeißgoldBei 'Bares für Rares' wurde ein außergewöhnliches Armband aus 750er Gold und Weißgold präsentiert. Der Moderator Horst Lichter war begeistert von der Form und dem Design des Schmuckstücks. Die Expertin Wendela Horz lobte die opulente Optik und Verarbeitung des Armbands. Es stammt vermutlich von einem Schweizer Juwelier und wurde in den 1960er- bis 70er-Jahren hergestellt. Weiterlesen ⮕

Kunsthändlerin überspannt den Bogen bei 'Bares für Rares'Eine Kunsthändlerin wollte bei 'Bares für Rares' mit ihrem Verhandlungsgeschick punkten, überspannte jedoch den Bogen und verstieß gegen die Regeln der Show. Weiterlesen ⮕

Bares für Rares vom 30. Oktober 2023Ein entzückendes Kleinod, das nicht nur schön aussieht, sondern auch eine Funktion hat, findet den Weg ins Pulheimer Walzwerk. Doch was kann man damit genau machen? Weiterlesen ⮕

Walentina Doronina hat auch Beef mit 'Bares für Rares'-Star!Walentina Doronina (23) bringt sogar einen Bares für Rares-Star gegen sich auf. Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin und ihr Freund Can Kaplan sind derzeit in aller Munde. Erst legten sie sich mit Luigi Birofio (24) im Sommerhaus an, jetzt sollen die beiden Jungs ihre Differenzen im Boxring klären. Weiterlesen ⮕

Seltener antiker Tresor begeistert in der ZDF-TrödelshowEin Ehepaar aus Mainz präsentiert in der ZDF-Trödelshow 'Bares für Rares' einen seltenen antiken Tresor. Experten und Händler sind begeistert von dem einzigartigen Stück, das aus dem Jahr 1870 stammt und feuerfest ist. Weiterlesen ⮕

