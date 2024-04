Das Rheinische Revier wird Modellregion für Wasserstofftechnologien

Das Rheinische Revier soll nach dem Ende der Braunkohleförderung laut dem Forschungszentrum Jülich auch zu einer Modellregion für Wasserstofftechnologien werden. Wie es demnach weitergehen soll.auch zu einer Modellregion für Wasserstofftechnologien werden. „Es werden bereits viele Technologien für die Wasserstoffwirtschaft entwickelt“, sagte Professor Andreas Peschel der Deutschen Presse-Agentur.

Peschel geht davon aus, dass der Wasserstoff für die im Rheinischen Revier geplanten Gaskraftwerke durch Pipelines transportiert wird, „wahrscheinlich in Form von umfunktionierten Erdgaspipelines“. Es werde aber auch eine Wasserstoff-Versorgung mittels Energieträgern wie LOHC oder Dimethylether kommen. „Das wird dann eher mittels Binnenschiff und Tanklaster transportiert als über Pipelines.

Peschel rechnet damit, dass Speicher für Wasserstoff und organische Wasserstoffträger an verschiedenen Stellen des Pipelinenetzes installiert werden. „Ebenfalls werden Speicher bei Nutzern installiert, die nicht an einer Pipeline liegen. Das kann man mit den heutigen Speichern für Erdgas, LNG oder Öl vergleichen.“ Es werde dabei nicht nur eine Technik geben.

Rheinisches Revier Modellregion Wasserstofftechnologien Wasserstoffwirtschaft Prozess- Und Anlagentechnik Nachhaltige Wasserstoffwirtschaft LOHC

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



rponline / 🏆 8. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

NRW-Landesregierung nennt 'Ankerprojekte' für das Rheinische RevierDÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat sich auf 19 sogenannte Ankerprojekte zur Transformation des Rheinischen Braunkohlereviers verständigt. Diesen Projekten seien 31 Vorhaben

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Spieler entdecken das Problem in Last Epoch, das Diablo 2 damals das Genick gebrochen hatIn Last Epoch gibt es angeblich mehrere Duping-Exploits. Das wäre schlecht, denn solche Bugs zerstören die Wirtschaft nachhaltig.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Das ändert sich durch das Cannabis- und das WachstumschancengesetzDer Bundesrat billigt das Cannabisgesetz und bringt das Wachstumschancengesetz ebenfalls durch. Ein Überblick über die wichtigsten beschlossenen Regelungen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Das ist das Einzige, das Roland Kaiser in seinem Leben bereutDeutsche Schlagermusik zeichnet sich durch eingängige Melodien, mitreißende Rhythmen und emotionale Texte aus, die Generationen verbinden und die breite Palette menschlicher Gefühle von Liebe bis Lebensfreude einfangen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Das ist das Einzige, das Roland Kaiser in seinem Leben bereutDeutsche Schlagermusik zeichnet sich durch eingängige Melodien, mitreißende Rhythmen und emotionale Texte aus, die Generationen verbinden und die breite Palette menschlicher Gefühle von Liebe bis Lebensfreude einfangen.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Forscher warnt: Das ist das Schlimmste, das du zum Frühstück essen kannstObwohl es als beliebter Frühstücksklassiker gilt, warnt ein britischer Forscher vor einem beliebten Obst zum Frühstück. Hier liest du, was du morgens besser nicht essen solltest.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »