Das Rentensplitting und ihre Bedingungen

Das Rentensplitting ist eine rechtliche Regelung in Deutschland, die es Ehepartnern oder eingetragenen Lebenspartnern ermöglicht, ihre Rentenansprüche aus der Zeit der Ehe oder der Lebenspartnerschaft zu gleichen Teilen aufzuteilen. Diese Regelung zielt darauf ab, eine gerechtere Verteilung der Rentenansprüche zwischen den Partnern zu ermöglichen, insbesondere in Fällen, in denen ein Partner während der Ehe weniger oder gar keine Rentenansprüche erwerben konnte.

Die Vorgehensweise des Rentensplittings basiert darauf, dass die während der Ehe oder Lebenspartnerschaft von beiden Partnern erworbenen Rentenansprüche zu gleichen Teilen geteilt werden. Hierbei gibt der Partner mit den höheren Rentenansprüchen einen Teil seiner Ansprüche an den anderen Partner ab, was in der Regel zu höheren eigenständigen Rentenansprüchen für die Frau führt





🏆 34. FinanzenNet » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Das Maskulinum ist das Neutrum“: Macron positioniert sich gegen das GendernAus Sicht des französischen Präsidenten verkörpert das Gendern einen Zeitgeist, dem man nicht nachgeben müsse. In Frankreich ist inklusive Sprache seit 2021 an Schulen verboten.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »

Gewitter und Regen: Perfekte Bedingungen für das RennenEin Gewitter ist niedergegangen und der Staub wurde gelöscht. Es hat aufgehört zu regnen und milde Temperaturen werden für das Rennen vorhergesagt. Der Titelverteidiger hofft, am Wochenende wieder angreifen zu können.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »

Sachsen-Anhalt: Sozialministerin: Rentenansprüche aus Härtefallfonds prüfenAktuelle Nachrichten aus Sachsen-Anhalt

Herkunft: ntvde - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »

Eric und Edith Stehfest im Porträt: Alles über das Pärchen aus „Das Sommerhaus der Stars“Eric und Edith Stehfest sind Teilnehmer*innen der achten Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ 2023. Wir stellen euch das Paar genauer vor.

Herkunft: KINOde - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »

Liebeshoroskop für das Sternzeichen Skorpion: So liebt das Wasserzeichen SkorpionWie liebt der Skorpion? Wie verhält er sich im Bett? Eins steht fest: Kein anderes Sternzeichen ist so sinnlich und erotisch wie der Skorpion.

Herkunft: RTL_com - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »

Video: Das sollten Sie über das Abnehmen wissenWer weniger wiegen will, muss seine Ernährung umstellen. Man nimmt weniger Kalorien zu sich, als man verbraucht. Der Körper baut infolge Masse ab - in Form von Fett, Muskeln und Körperwasser. Um das Abnehmen in gesunde Bahnen zu lenken, sollten wir uns im Alltag ausreichend bewegen.

Herkunft: rponline - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »