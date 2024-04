Das perfekte Verbrechen dank Zwillings-Alibi? Im Schweizer" Tatort " überführt die forensische Genetik einen Zwillingsmord . Ist das realistisch?, 37) ihren achten " Tatort "-Fall "Von Affen und Menschen" wohl nie gelöst. Ein Zwilling bringt die eineiige Schwester um und übernimmt im Anschluss deren Identität. Eigentlich ein genialer Schachzug, wäre da nicht die Wissenschaft.

Der Reihe nach: Eineiige Zwillinge entstehen, wenn ein einzelnes befruchtetes Ei sich früh in der Entwicklung in zwei separate Embryos teilt. Diese Zwillinge teilen sich zunächst immer dieselbe DNA, da sie aus derselben Zygote stammen. Sie sind immer des gleichen Geschlechts und sehen sich in aller Regel extrem ähnlich, was eben auf ihre identischen genetischen Codes zurückzuführen ist.

Aus diesem Grund muss bei eineiigen Zwillingen genauer hingesehen werden als bei anderen Tatverdächtigen. Wie bereits erwähnt, ist zunächst die DNA identisch, eine Standard-STR-Analyse kann zwischen ihnen nicht differenzieren. Das stellt eine besondere Herausforderung für die forensische Wissenschaft dar, insbesondere in Kriminalfällen, in denen DNA-Beweise eine Rolle spielen und eineiige Zwillinge als Tatverdächtige oder bei der Opferidentifizierung infrage kommen.

Die Epigenetik befasst sich mit Veränderungen in der Genfunktion, die vererbt werden können, ohne die DNA-Sequenz zu verändern. Diese Veränderungen können durch Umwelteinflüsse oder den Lebensstil beeinflusst werden und variieren auch zwischen eineiigen Zwillingen, was eine mögliche Basis für ihre Unterscheidung bietet. Hierzu analysierten erstmals britische Wissenschaftler die Methylierung der DNA, also chemische Anlagerungen an der DNA-Doppelhelix.

Eine andere potenzielle Methode ist die Analyse von Mutationen, die nach der Teilung der ursprünglichen Zygote in eineiigen Zwillingen auftreten können. Obwohl diese Mutationen sehr klein sind und selten vorkommen, können sie genutzt werden, um Zwillinge auf der DNA-Ebene zu unterscheiden - und schlussendlich zu überführen.

