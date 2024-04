Das perfekte Dinner: Mona hat schon „mehrere Leben auf dieser Erde hinter sich“

📆 05.04.2024 21:18:00

Im Gegensatz zur kalifornischen Investoren-Diva Ingelore alias „Lo“ (68), die an den Dinnerabenden wahlweise in Hipster-Mütze oder goldenem Wickelkleid erschien, dem betont jugendlichen Heizungsanlagen-Fachmann und Soul-DJ Eric (49) und Andrea (57), die zwischen Celle und ihrer in Australien lebenden Tochter pendelt, ist die Gastgeberin des Finalabends deutlich mehr „angekommen“: Seit ein paar Wochen wohnt Mona (29) mit ihrem Freund Florian (36) in einer makellos eingerichteten 200-Quadratmeter-Wohnung südlich von Celle. Bis auf ein paar Pferde auf der Koppel ist weit und breit niemand zu sehen. „Wir haben keine direkten Nachbarn“, erklärt die Orthopädie-Schuhmacherin stolz: „Das liebe ich einfach.“ Das perfekte Dinner: Mona hat schon „mehrere Leben auf dieser Erde hinter sich“ Laut Lo kein Wunder, denn Mona habe sicher schon mehrere Leben auf dieser Erde hinter sich: „She's an old soul“, erklärt sie die Sache spirituell: „Trotz ihrer jungen Jahre passt sie wunderbar zu uns