'Das perfekte Dinner': Harte Kritik an spontaner Gastgeberin

Neele (23) hat sich bei "Das perfekte Dinner" bereiterklärt, spontan für Saskia (35) einzuspringen. Aber das ist Marius (43) egal: Er hält sich bei seiner Kritik nicht zurück.

Am Finaltag geht es zum zweiten Mal diese Woche nach Delmenhorst, diesmal zu Ersatzkandidatin Neele."Gestern Mittag gegen 12 Uhr kam der Anruf" - und der erwischte sie gerade beim Einkaufen."Da war ich erst ein bisschen überrumpelt", doch dann nahm sie die"Dinner"-Herausforderung an. Neeles Gefühlslage heute:"Schon echt extrem aufgeregt." Zwar studiert sie Kreuzfahrttourismus, doch früher ging es oft in die Berge zum Wandern.

Geben soll es als Vorspeise"Aus dem Obst- und Gemüsegarten", gefolgt von"Zweierlei aus dem Ofen mit Apfel aus dem Alten Land" und der Nachspeise"Süßer Gruß aus Südtirol". "Neele passt super in die Truppe", hat Ewald (64) die neue Mitstreiterin gleich ins Herz geschlossen. headtopics.com

Während die Gäste Beerpong spielen, kredenzt Neele Ziegenkäse mit Honig aus dem Ofen, Rosmarinkartoffeln und Apfel-Ratatouille. Katrin ist überrascht:"Ziegenkäse ist für mich eigentlich ein rotes Tuch. Und mir schmeckt das voll gut!" Marius vermisst den Apfelgeschmack und steigert sich hinein:"Der Apfel, der dir so wichtig war - also, wenn ich mal ein Apfelstück erwische, dann ist super. Aber so im Ganzen geht der ein bisschen verloren.

Die anderen versuchen ihn zu beruhigen, doch das Thema Apfel ist noch nicht durch."Ich wollte jetzt mal wissen, ob du den Apfel schmeckst oder ob ich hier wieder als Depp der Nation dargestellt werde." Katrin grinst ihn an:"Als Arsch vom Dienst?" Dann gibt auch sie zu:"Ich hätte es mir fruchtiger vorgestellt. headtopics.com

Weiterlesen:

BUNTE »

