Das Nostalgiemuseum in Okel eröffnet neue Ausstellung

Das Nostalgiemuseum in Okel hat zu Ostern die Saison eröffnet. Dabei wurde gleich die neue Ausstellung eröffnet. Unter dem Titel 'Rillenrauschen' widmet sie sich der Geschichte der Tonträger. Wolfgang Kaeding führt die Besucher gern durch die Ausstellung und gibt weitere Informationen zu den Sammelstücken. Darunter auch ein seltenes Tefifon. Zufrieden strahlten Elke und Wolfgang Kaeding um die Wette, denn der Saisonstart ihres kleinen Nostalgiemuseums in Okel war höchst erfolgreich verlaufen.

'Da bestand ein breites Interesse vor allem an den beiden historischen Geräten, dem Phonographen und dem Grammophon – und natürlich auch den anderen Objekten, die einiges über diese Geschichte erzählen können, wie der Ton auf Tonträger kam', sagt Wolfgang Kaeding. Er hatte die Aufgabe übernommen, die Besucher durch die Ausstellung zu führen und zu erklären. Für das Verständnis der diversen Funktionsweisen hatten die beiden Museumsbetreiber fast nur noch arbeitende Gegenstände aufgestellt

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Das ändert sich durch das Cannabis- und das WachstumschancengesetzDer Bundesrat billigt das Cannabisgesetz und bringt das Wachstumschancengesetz ebenfalls durch. Ein Überblick über die wichtigsten beschlossenen Regelungen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Spieler entdecken das Problem in Last Epoch, das Diablo 2 damals das Genick gebrochen hatIn Last Epoch gibt es angeblich mehrere Duping-Exploits. Das wäre schlecht, denn solche Bugs zerstören die Wirtschaft nachhaltig.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Das bietet das Festival „Wege durch das Land“ 2024Das Literatur- und Musikfestival tourt ab 4. Mai mit 23 Veranstaltungen quer durch OWL. Alle wichtigen Infos vom Kartenverkauf bis zu den Programmhighlights.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Das ist das Einzige, das Roland Kaiser in seinem Leben bereutDeutsche Schlagermusik zeichnet sich durch eingängige Melodien, mitreißende Rhythmen und emotionale Texte aus, die Generationen verbinden und die breite Palette menschlicher Gefühle von Liebe bis Lebensfreude einfangen.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Das ist das Einzige, das Roland Kaiser in seinem Leben bereutDeutsche Schlagermusik zeichnet sich durch eingängige Melodien, mitreißende Rhythmen und emotionale Texte aus, die Generationen verbinden und die breite Palette menschlicher Gefühle von Liebe bis Lebensfreude einfangen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Kirmes-Spaß, Frühjahrsmarkt und Ausstellung – Tipps für das Wochenende in NRWDortmund ist die größte Stadt des Ruhrgebiets. Bekannt ist sie für die Borussia, den U-Turm, den Phönixsee, den Westenhellweg und vieles mehr. 10 Zahlen und Fakten über die Stadt.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »