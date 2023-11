Das Nokia N-Gage: Handy und tragbare Spielkonsole in einem

Das Nokia N-Gage war der Versuch, Handy und tragbare Spielkonsole zu kombinieren. Es wurde 2003 veröffentlicht und sollte mit dem Nintendo Game Boy Advance und anderen mobilen Geräten konkurrieren. Leider war das Nokia N-Gage kein großer Erfolg und wurde 2005 eingestellt. Was ist schiefgelaufen und warum ist es gescheitert? In diesem Artikel schauen wir uns die Geschichte, die Features und die Probleme des Nokia N-Gage an

.Das N-Gage war ein Handy der finnischen Firma Nokia - der Hersteller, der einst den Handymarkt dominierte und zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt zählte. Er wurde am 4. November 2002 vorgestellt und ist somit auf den Tag genau 21 Jahre alt. Es war ein Hybrid aus Handy und Spielekonsole mit eigenen Spielkassetten. Man konnte damit Anrufe tätigen und empfangen, SMS und MMS senden und empfangen, im Internet surfen, Musik abspielen und natürlich Spiele spielen. Auf den ersten Blick fiel vor allem das Design des Handys auf. Es sah mehr aus wie ein Gameboy Advance, mit Bedienelementen links und rechts vom Bildschirm, denn wie ein klassisches Handy. Tatsächlich war genau diese Nintendo-Konsole einer der Hauptkonkurrenten des N-Gage und womöglich auch der Grund dafür, warum es scheiterte - zumindest einer der Gründe. Als Nokia das N-Gage im Herbst 2002 präsentierte, war der Plan des Handygiganten klar und deutlich: Ein Handy zu entwickeln, das gleichzeitig eine mobile Spielekonsole is

:

GAMESTAR_DE: Genau heute vor 21 Jahren stellte Nokia ein Gaming-Handy vor, das die Welt nicht verändert hatDas Nokia N-Gage wird 21: Ein Rückblick auf das Handy, das dem Gameboy Advance Paroli bieten sollte und dabei kläglich scheiterte.

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen »

GAMEPRO_DE: Xiaomi Week: Das sind die besten Schnäppchen vom Handy bis zum E-ScooterIn der Xiaomi Week bei Saturn könnt ihr euch jetzt eine große Auswahl an Schnäppchen sichern, von Handys über Tablets und Smartwatches bis hin zu...

Herkunft: GamePro_de | Weiterlesen »

GAMESTAR_DE: Starfield bekommt endlich das DLSS-Update, auf das die Fans seit Monaten wartenNvidias DLSS- Technologie wurde bislang nicht von Bethesdas Rollenspiel unterstützt. Das wird sich aber mit dem kommenden Update ändern.

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen »

WDRAKTUELL: Das bedeutet das Verbot von Hamas und Samidoun in NRWSamidoun-Mitglieder schwenken große Fahnen, davor ein Polizist

Herkunft: WDRaktuell | Weiterlesen »

NORDBAYERN: Le Petit Wayang: Das hat das neue indonesische Restaurant in Nürnberg zu bietenNürnberg - Das neue Restaurant Le Petit Wayang in Nürnberg bietet eine ungewöhnliche Mischung. Tagsüber französisches Café, abends indonesisches Restaurant. Was Gastro-Liebhaber in dem Neuen Lokal erwartet.

Herkunft: nordbayern | Weiterlesen »

BUNTE: Panik bei 'Das perfekte Dinner': 'Das Fleisch fühlt sich irgendwie wabbelig an'Bei der heutigen 'Das perfekte Dinner'-Gastgeberin kommt deftiges Wildschweinfleisch auf den Tisch, vom Freund selbst geschossen.

Herkunft: BUNTE | Weiterlesen »