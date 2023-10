Das neue MMORPG, das Amazon nach Europa bringt, verzichtet wohl auf die Mechanik, die wir so hassen

erscheinen. Amazon will es aus Südkorea nach Europa und Amerika bringen. Jetzt kommen unerwartet gute Nachrichten: Das Onlinerollenspiel will auf die im Westen verhasste „Gacha-Mechanik“ verzichten, heißt es. Hier in Deutschland kennt man das System als “Lootboxen”.Wie eine koreanische Sichte meldet, will Throne and Liberty auf Wahrscheinlichkeits-Mechaniken bei Items verzichten.

Statt Lootboxen mit Wahrscheinlichkeiten, wie sie in asiatischen Gacha-MMORPGs üblich sind, orientiert sich NCSoft offenbar an westlichen Live-Service-Spielen und will auf einen Battle-Pass setzen. Wer in diesem Abo-basierten Season Pass bestimmte Meilensteine erreicht, soll versprochene Items erhalten: Das ist also nicht Glücks-abhängig, sondern berechenbar.

Wie eine Fanseite zu Throne and Liberty berichtet, bekam man in der letzten Closed Beta schon einen Vorgeschmack auf den Season Pass mit kosmetischen Items.meldet, sind Lootboxen in den letzten Jahren in Verruf gekommen; hohe Preise hätten zu Kontroversen geführt. Weil man mit Throne and Liberty auch den Westen erreichen will, orientiert sich NCSoft daher an einem berechenbaren Modell. headtopics.com

Das neue MMORPG Throne and Liberty zeigt sein überarbeitetes Kampfsystem – Verspricht nun PvE-DungeonsThrone and Liberty (Project TL) hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spiele-Reihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, ...

