Das Nebenkostenprivileg endet, Millionen Mietern droht ein schwarzer Bildschirm

Vodafone hat bereits einige Kabelanschlüsse gesperrt. Es muss nicht so weit kommen. Hamm/Münster – Vodafone macht Ernst: Die ersten Mieter haben schon nur noch schwarze Bildschirme und können keine TV-Sender mehr über den Kabelanschluss empfangen. Der Grund: Das Nebenkostenprivileg endet – manche Mehrfamilienhäuser wurden schon längst umgestellt. Betroffene Mieter sollten handeln.ins Haus. Dann nämlich fällt das Nebenkostenprivileg endgültig. Für viele betroffene Mieter endet damit die TV-Grundversorgung. Wer noch nicht gehandelt hat, sollte dies möglichst bald nachholen. Im schlimmsten Fall drohen Konsequenzen – wie nun etwa schon bei einigen Mietern in Dort nämlich hat Vodafone bereits Ernst gemacht: Zahlreiche Mieter gucken jetzt in die Röhre, die Bildschirme sind und bleiben schwarz

