Das MMORPG Tarisland soll noch dieses Jahr im Sommer global erscheinen. Nach mehreren Betas möchte das „klassische MMORPG “ World of Warcraft in China ersetzen, zumindest war das der Plan, bis vor kurzem WoW seine Rückkehr nach China verkündete.

Angefangen beim Gameplay des Spiels: Schon in den ersten Minuten, die wir im Spiel verbringen, dürfen wir einen Raid zusammen mit NPCs erleben. Hier werden uns gleich einige Raid-Mechaniken beigebracht. Auch im Verlauf der Level-Phase raiden wir regelmäßig und müssen uns nicht durch stundenlange Grind-Phasen arbeiten, bis wir zum nächsten Spaß kommen.

Albion Online hat seit Jahren eine Mobile-Version, die niemanden Weh tut, wenn sich Tarisland daran orientiert, würde es dem Spiel nicht schaden. Schließlich wollen alle ein lebendiges MMORPG. Ein Problem, das uns im „Westen“ betrifft, ist der Shitstorm um das Pay2Win im Spiel. Wie so oft haben hier 10 Leute 20 Meinungen, bei Tarisland waren sich aber alle einig, das ist Pay2Win.und der Raid ist das einzige Mittel für einen starken Charakter, aber die einst gebrochenen Versprechen hängen dem Spiel an. Einige Spieler werden Tarisland deshalb gar nicht mehr anfassen, vor allem weil Asia-Games sowieso schon häufig mit Pay2Win in Verbindung gebracht werden.

Auch wenn einige Systeme und Dinge, die das Spiel bringt, erstmal nicht nach unserer Wunschvorstellung für ein MMORPG klingen, findet sich mit Tarisland bislang immerhin ein solides MMORPG, wenn man sich darauf einlässt. Glaubst du nicht an einen Release von Throne and Liberty oder Blue Protocol dieses Jahr? Auch Reign of Guilds ist dieses Jahr schon erschienen.

MMORPG Tarisland World Of Warcraft China Pay2win Fantasy-Setting

