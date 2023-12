Das Massaker der Hamas-Terroristen am 7. Oktober geht als Tag der schlimmsten Gewalt gegen Juden seit dem Holocaust in die Geschichte ein. Eine ganz eigene Dimension sind die Berichte brutalster sexueller Gewalt gegen Frauen. Immer mehr kommt dazu nun ans Licht – und auch Kritik wird laut.Ein israelischer Soldat läuft zwischen aufgestellt Bildern hindurch, die getötete oder in Gefangenschaft genommene Opfer des Hamas-Angriffs auf das Supernova-Festival am 7. Oktober zeigen (Symbolfoto).am 7.

Oktober. Sollten Sie selbst Opfer von Gewalt geworden sein oder mit jemandem sprechen wollen, helfen das Hilfetelefon „Gewaltin Israel kommen immer neue Berichte über brutale sexuelle Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen ans Licht. Viele davon sind zutiefst verstörend. Ein Helfer des Rettungsdienstes Zaka erzählte etwa vor einem parlamentarischen Sonderausschuss über das Grauen, das ihn am 7. Oktober in einem Grenzort erwartete. Dort habe er eine nackte Frauenleiche gefunden, im Intimbereich verstümmel





rponline » / 🏆 8. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Israelin Millet (27) über Festival-Massaker: „Ich wusste, sie würden mich vergewaltigen“Millet Ben Haim (27) überlebte das Festival-Massaker in Israel. Sechs Stunden lang versteckte sie sich vor den Hamas-Terroristen: „Ich wusste, dass sie uns vergewaltigen würden. Und uns dann ermorden und die Leichen mitnehmen.“

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Tunnel unter Gaza: Das Spinnen­netz der HamasHunderte Kilometer Tunnel soll die Terrorgruppe unter dem Küstenstreifen gegraben haben. Für Israels Armee nicht nur eine strategische Herausforderung. Vereinzelt konnten sich Jour­na­lis­t*in­nen ein Bild des großteils geheimen Tunnelnetzwerks machen, hier eine Aufnahme aus dem vergangenen Jahr

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Tunnel unter Gaza: Das Spinnennetz der HamasEs ist ein Albtraum für jedes Militär: ein weitverzweigtes Tunnelsystem unter einem Gebiet, das vielerorts so dicht besiedelt ist wie eine Stadt.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Hisbollah und Hamas: Gemeinsamer Hass auf Israel, aber unterschiedliche VorgehensweisenDie Hamas wird in Teilen der islamischen Welt für ihre Massaker an Israelis gefeiert, so auch von der Hisbollah. Seit dem 7. Oktober wird deshalb über einen möglichen Kriegseintritt der libanesischen Terrorgruppe spekuliert. Dabei sind sich Hamas und Hisbollah weniger grün als gedacht. Der Hass auf Israel ist ihr gemeinsamer Nenner: Hamas und Hisbollah terrorisieren seit Jahrzehnten ihre jüdischen Nachbarn.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Worldless im Test: Das schönste Metroidvania, das ihr in diesem Jahr spielen könnt!Für ihn ist WipEout 2097 der Grund, aus dem es Videospiele gibt – aber auch Indiesachen, Shooter sowie fast alles, das mit Weltraum zu tun hat. Sucht gute Storys, knackige Herausforderungen und freut sich, wenn die grauen Zellen nicht unterfordert werden.

Herkunft: eurogamer_de - 🏆 73. / 59 Weiterlesen »

Gewinnt das umfangreichste Zelda, das es je gab und einen passenden RucksackChefredakteur seit 2011, Gamer seit 1984, Mensch seit 1975, mag PC-Engines und alles sonst, was nicht FIFA oder RTS heißt.

Herkunft: eurogamer_de - 🏆 73. / 59 Weiterlesen »