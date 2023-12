Das märchenhafte Leben von Lara Henckel von Donnersmarck

Lara Henckel von Donnersmarck lebt ein Leben wie im Märchen. Die Tochter von Oscarpreisträger Florian Henckel von Donnersmarck ist Model, debütiert bei einem Ball in Paris und will wie ihr Vater im Filmbusiness durchstarten. Wie? Das und noch viel mehr hat sie GALA verraten. Stuck, so weit das Auge reicht, und mittendrin eine feenhafte Gestalt: Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, 20, lebt im Pariser Zentrum in einer Wohnung, die aus der Erfolgsserie "Bridgerton" stammen könnte.

Die Tochter des oscarprämierten Regisseurs, 50, ("Das Leben der Anderen") ist zwischen Los Angeles und den Filmsets ihres Vaters aufgewachsen. Sie besucht exklusive Partys, hat ein Praktikum bei Dior gemacht und steht bei einer Modelagentur unter Vertrag. Mit ihrem Luxus-Lifestyle erreicht Lara auf Instagram und TikTok mittlerweile über 300.000 Follower:innen.GALA hat die Studentin der renommierten "Parsons School of Design" in Paris getroffen. Denn Lara durfte vergangenen Samstag, 25. November 2023, am legendären 2





