Das Kulturhaus in Bremen-Walle vorübergehend geschlossen

Das Kultur haus in Bremen-Walle schließt seine Türen - aber nur vorübergehend. Erfahren Sie, was hinter den Kulissen passiert und was die Zukunft bringt.ngelika Piplak und Roberta Menéndez haben derzeit alle Hände voll zu tun. Sie verpacken alles, was das Geschichtskontor in seinen Räumen gelagert hat, damit es bei den Umbauarbeiten keinen Schaden nimmt.Der Brodelpott packt seine Siebensachen und zieht aus.

Handlungsbedarf bestand zudem für das Obergeschoss, in dem die Handbibliothek des Geschichtskontors untergebracht ist: Ein zweiter Fluchtweg soll über eine Treppe ins Bildarchiv im Erdgeschoss führen. Diese Lösung hatten die Kulturhaus-Mitarbeiter selbst angeregt. Vorteil: Die Treppe werde den Weg zwischen Bildarchiv, Büro und Bibliothek deutlich verkürzen und baulich verbinden, was zusammengehört. „Eine enorme Verbesserung“, erklärt Piplak.

Die Kreativwerkstatt ist bereits ausgezogen und hat eine temporäre Bleibe an der Ellmersstraße gefunden. Die beliebte „Sütterlinstunde“ wird vorübergehend in die Quartiersmeisterei an der Bremerhavener Straße 63 ausquartiert – die nächsten Termine sind die Donnerstage 25. April und 23. Mai, 16 bis 18 Uhr – Anmeldung unter 3 88 70 74 erforderlich.

Kulturhaus Bremen-Walle Vorübergehende Schließung Brandschutzsanierung Waller Stadtteilfest

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vom Brombeer-Dschungel zum Waldgarten: Umweltprojekt in Bremen-WalleEin verwildertes Grundstück und eine ehemalige Pferdeweide werden zu Waldgärten umgestaltet. Ein Umweltprojekt in Walle nimmt Formen an und schafft neue ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Gerätturnerinnen der Weserligen bestreiten Finalwettkämpfe in Bremen-WalleDie Gerätturnerinnen der beiden Weserligen bestreiten am Wochenende ihre Finalwettkämpfe in der Sporthalle am Hohweg in Bremen-Walle. Zahlreiche Osterholzer Teams sind dann am Start.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Ausstellung in Bremen-Walle: Pop-Art und Kunst mit KlebebändernPop-Art trifft auf Tape Art: Anastasiia Schröder und Nils Freye präsentieren in der Wallerie ihre Kunstwerke. Doch was verbirgt sich hinter den farbenfrohen ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Raub in Bremen-Walle: Mann reißt Frau die Goldkette vom HalsDie Tat hat sich laut Polizei am Mittwochmittag ereignet. Die Frau blieb bei der unverletzt, die Polizei sucht nach dem Täter. Und warnt.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Theater Bremen: Warum 'Freedom Collective' nicht überzeugtDas Theater Bremen und das 'Freedom Collective': Ein Experiment, das hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Verband: Armut ist im Land Bremen anteilig am größtenAktuelle Nachrichten aus Niedersachsen & Bremen

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »