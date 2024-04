Das Kind lernt ja jetzt Lesen, also muss ich nicht mehr vorlesen? Ein Trugschluss. So spannend sind Erstlesebücher nicht und dann entsteht eine Lücke, was spannenden Lesestoff betrifft.Die Eltern lieben Gedrucktes. Das Kind ist aber ein Lesemuffel - das ist nicht so leicht auszuhalten. Wie sich das Interesse an Lesestoff wecken lässt und warum dafür nicht nur Bücher wichtig sind. Wie konnte das passieren? Man hatte doch vorgelesen, von Anfang an.

Bücher gekauft, aus Stoff, aus Pappe, mit bunten Bildern und spannenden Geschichten. Und jetzt ist das Kind in der Schule. Und mag nicht lesen. Gerade Eltern, denen Bücher wichtig sind, gehen meist wie selbstverständlich davon aus, dass es bei ihren Kindern genauso sein wird. Wenn es mit der Bücherliebe dann nicht zu klappen scheint, sind sie geradezu persönlich getroffen. Das allerdings hilft kaum weiter, sondern sorgt nur für Frust auf beiden Seiten. Es könne viele Gründe für Leseunlust geben, sagt Sabine Uehlei

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kind krank: Werden Eltern oder das Kind krankgeschrieben?Ist das Kind krank und braucht Betreuung, müssen sich berufstätige Eltern beim Arbeitgeber abmelden. Aber wer braucht eigentlich eine Krankschreibung: Kind oder Eltern?

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Das bietet das Festival „Wege durch das Land“ 2024Das Literatur- und Musikfestival tourt ab 4. Mai mit 23 Veranstaltungen quer durch OWL. Alle wichtigen Infos vom Kartenverkauf bis zu den Programmhighlights.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Spieler entdecken das Problem in Last Epoch, das Diablo 2 damals das Genick gebrochen hatIn Last Epoch gibt es angeblich mehrere Duping-Exploits. Das wäre schlecht, denn solche Bugs zerstören die Wirtschaft nachhaltig.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Das ändert sich durch das Cannabis- und das WachstumschancengesetzDer Bundesrat billigt das Cannabisgesetz und bringt das Wachstumschancengesetz ebenfalls durch. Ein Überblick über die wichtigsten beschlossenen Regelungen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Das ist das Einzige, das Roland Kaiser in seinem Leben bereutDeutsche Schlagermusik zeichnet sich durch eingängige Melodien, mitreißende Rhythmen und emotionale Texte aus, die Generationen verbinden und die breite Palette menschlicher Gefühle von Liebe bis Lebensfreude einfangen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Das ist das Einzige, das Roland Kaiser in seinem Leben bereutDeutsche Schlagermusik zeichnet sich durch eingängige Melodien, mitreißende Rhythmen und emotionale Texte aus, die Generationen verbinden und die breite Palette menschlicher Gefühle von Liebe bis Lebensfreude einfangen.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »