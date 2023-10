Das ist Europas neue Tormaschine - und von welchem Topklub diese bereits träumt

, sondern beweist auch in der Champions League sein Können. Der 22 Jahre alte Mittelstürmer wurde zwar in Argentinien geboren, wuchs jedoch in Mexiko auf - und spielt daher auch für die mexikanische Nationalmannschaft.

Die Entscheidung, Giménez im Sommer 2022 zu verpflichten, dürfte eine der besten der Entscheidungen von Feyenoord Rotterdam in der Klubgeschichte gewesen sein. Sechs Millionen Euro kostete es den Klub aus den Niederlanden, um Giménez von seinem Jugendklub CD Cruz Azul loszueisen. Seitdem konnte der Mexikaner seinen Marktwert auf geschätzte 40 Millionen Euro steigern.

Feyenoord-Trainer Arne Slot wollte sich jedoch bereits vor dem Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid nicht bezüglich solcher Gerüchte äußern, stattdessen fand er lobende Worte für seinen Schützling. headtopics.com

„Er ist ein sehr guter Stürmer, der viele Tore schießt. Abgesehen davon, dass er viele Tore schießt, finde ich seine Persönlichkeit besonders beeindruckend, denn er lässt sich nie beirren, wenn er eine Chance verpasst hat.“

Damals gab Slot zudem an, Giménez müsse auch in Europa überzeugen, um den nächsten Schritt zu machen. Dank seines Auftritts gegen Lazio dürfte diese Voraussetzung zumindest im ersten Schritt bereits erfüllt sein. headtopics.com

Weiterlesen:

SPORT1 »

Das beste Team Europas11FREUNDE am Morgen vom 27. Oktober Weiterlesen ⮕

Das perfekte Dinner: Norman schummelt – das gibt Punktabzug„Ich hoffe, auch mit einfachen Sachen überzeugen zu können“, serviert Norman (40) an Tag 2 der Bremen-Woche Schnitzel mit Kartoffelsalat. Doch auch das will gut zubereitet sein, um Punkte beim „perfekten Dinner“ zu sammeln. Weiterlesen ⮕

Gerüchte um erneute Sperrung der Hahnenhügelbrücke in Schweinfurt: Das sagt das Staatliche Bauamt dazuIn den Sozialen Medien laufen die Diskussionen um eine erneute Sperrung der Hahnenhügelbrücke heiß. Die Antwort des Staatlichen Bauamts sorgt jetzt für Klarheit. Weiterlesen ⮕

Daniel Wissers Roman „O 1 2“: Das Glück und das Pech eines WiederauferstandenenDer österreichische Schriftsteller erzählt in seinem neuen Roman von einem Computerspezialisten, der von den Toten aufersteht und die Welt von heute mit den Maßstäben von vor dreißig Jahren beurteilt. Weiterlesen ⮕

Jenseits der Chatkontrolle: Wie das Parlament das Ruder herumreißen möchteMit grundlegenden Änderungen und einigen neuen Ideen will das EU-Parlament in die Verhandlungen zur geplanten Chatkontrolle gehen. Fachleute reagieren verhalten positiv – und warnen vor faulen Kompromissen im Trilog. Weiterlesen ⮕

DKMS: Das muss doch Schicksal sein: Justine rettet Justin das Leben!Ohne ihn wäre sie wohl tot! Weiterlesen ⮕