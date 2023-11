„Das ist ein flächendeckendes Phänomen“: Städte kämpfen mit der Unterbringung von Geflüchteten

Bei den Antworten zeigt sich ein kleines Stadt-Land-Gefälle. In Großstädten bezeichnen sich 30 Prozent der Verwaltungen als überfordert, in Klein- und Mittelstädten sind es 37 Prozent und in den Landkreisen und kleineren Städten rund 44 Prozent. Verwaltungschefs sind zudem pessimistischer als ihrer Mitarbeiter. 53 Prozent der Bürgermeister und Landräte sprechen von einer Überlastung, bei den Mitarbeitern der Fachabteilungen sind es nur 37,5 Prozent..

„Erfolgreich bei der Unterbringung von Geflüchteten“, erläutert Kühn, „sind Kommunen, die bereits funktionierende Netzwerke haben – zu Wohnungsbaugesellschaften, zu Ehrenamtlichen und Kirchen“. Sie könnten nun schnell Wohnungen akquirieren. Viele Verwaltungen profitierten dabei von den Erfahrungen der Flüchtlingskrise 2015 und 2016.

Dass die Kommunen nun vor einer ähnlichen Herausforderung stehen, hängt für die Forscher maßgeblich mit dem Ukrainekrieg zusammen. Zwar sind etwa zwei Drittel bis drei Viertel der Ukrainerinnen und Ukrainer privat untergekommen, doch damit müssten die Kommunen noch immer rund 300.000 Personen mit Wohnraum versorgen. Der Zuzug aus der Ukraine ist darüber hinaus vor allem für Kitas und Schulen eine große Herausforderung, erläutert Kühn.

Die Kommunen werden den starken Zuzug von Geflüchteten bewältigen. Die Frage ist, mit welchen Nebenwirkungen die Situation bewältigbar ist und bleibt.engagieren – mit eigenen Unterkünften oder indem sie Grundstücke zur Verfügung stellen oder Vorschriften vereinfachen. Für das letzte Drittel steht eineDie fordert auch Boris Kühn.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KINODE: Dramatische Wendung für Emily: Das verraten die neuen Infos über das GZSZ-SpecialFür Laura und John könnte es gerade nicht besser laufen. Doch die Hochzeitsreise stellt ihr Eheglück gewaltig auf die Probe...

Herkunft: KINOde | Weiterlesen ⮕

DWDL: Web-Phänomen '7 vs. Wild': Dschungelcamp für PrepperGut 200 Millionen Abrufe der ersten zwei Staffeln bei YouTube: Wenn die dritte Staffel der Survival-Show heute erstmals beim Amazon-Dienst Freevee landet, ist der Medienhype so sicher wie Kritik am Preppertainment

Herkunft: DWDL | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Leistungskürzungen von Geflüchteten: Der Schaden für die Integration, Wirtschaft und Gesellschaft wären enormDer Vorschlag, Geflüchteten Leistungen zu kürzen, um die Zuwanderung zu reduzieren, ist einer der schlechtesten und schädlichsten, die seit langer Zeit gemacht wurden.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

DLFNACHRICHTEN: Das Preisschild am Klimaschutz: Der Markt und das Co2-ProblemKlimaschutz ist in aller Munde. Aber wer soll es regeln, der Markt oder die Politik und was darf es kosten? Und dann sind da noch die überforderten Bürger.

Herkunft: DLFNachrichten | Weiterlesen ⮕

KINODE: Walentina Doronina und Can Kaplan aus „Das Sommerhaus der Stars': Das Pärchen im PorträtWalentina Doronina und Can Kaplan wagen den gemeinsamen Schritt ins Reality-TV und nehmen an der achten Staffel von „Das Sommerhaus der Stars' teil.

Herkunft: KINOde | Weiterlesen ⮕

KINODE: Tim Toupet und Carina Crone: Das Paar aus „Das Sommerhaus der Stars“ im PorträtDie Ballermann-Größen Tim Toupet und Carina Crone wagen sich an ein neues Projekt. Sie ziehen gemeinsam in „Das Sommerhaus der Stars“ 2023.

Herkunft: KINOde | Weiterlesen ⮕