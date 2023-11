Das ist der 'neue' Toyota Land Cruiser für humanitäre Einsätze

Toyota Gibraltar Stockholdings verkauft derzeit den HZJ76, die"Kombi"-Variante der 70er-Reihe, die dank der Truppenbestuhlung im Fond zehn Passagiere befördern kann. Das ist das Fahrzeug, das Sie wahrscheinlich schon in den Nachrichten mit der UN-Lackierung gesehen haben.

Der neue GDJ76 wurde genauso modernisiert wie die zeitgenössischen australischen und JDM-"Zivil"-Versionen. Er verzichtet aber auf viele Annehmlichkeiten wie automatische Fernlichtscheinwerfer (der GDJ76 ist mit einfachen Halogenlampen ausgestattet), ein digitales Kombiinstrument oder einen Touchscreen. Dafür ist er aber mit der Toyota Active Traction Control (A-TRAC) ausgestattet, die mit manuell arretierbaren Naben für mehr Zuverlässigkeit sorgt.

Die Auslieferung des angepassten Land Cruiser an Hilfsorganisationen wird im März 2024 beginnen und laut TGS gehören die Vereinten Nationen zu den ersten Kunden mit einer größeren Flottenbestellung.

