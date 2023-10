Das GT Masters aus Hockenheim im Live-Stream und TV

Es ist das letzte Rennwochenende im Saison-Kalender des ADAC GT Masters. Und der Kampf um die Meisterschaftskrone spitzt sich immer weiter zu. Beim Saisonfinale auf dem Hockenheimring fällt jetzt die Entscheidung. Die beiden Mercedes-SLS-Fahrer Sebastian Asch und Luca Ludwig liegen in der Gesamtwertung 31 Punkte vor den Vorfolgern Jens Klingmann und Dominik Baumann (Schubert-BMW).

Auch Porsche-Mann Klaus Bachler (Schütz Motorsport) hat mit 37 Zählern Rückstand auf die Spitze noch theoretische Meisterschaftchancen. Fakt ist: Verlieren Asch/Ludwig im ersten Rennen am Samstag nicht mehr als fünf Punkte auf die Verfolger Dominik Baumann und Klaus Bachler, ist beiden der Titel schon vorzeitig sicher. Spannung ist somit garantiert. So sendet SPORT1 aus Hockenheim:13:15 Uhr live ADAC GT Masters − 1.Rennen13:15 Uhr live ADAC GT Masters − 2.

Ralf Schumacher erreicht erstmals das Siegerpodest in HockenheimRalf Schumacher hat in seinem 33. DTM-Rennen in Hockenheim zum ersten Mal das Siegerpodest erreicht. In dieser Saison scheint der 35-Jährige mit den neuen Hankook-Reifen deutlich besser zurecht zu kommen. Am kommenden Wochenende blickt die Szene gespannt nach Zandvoort, einer der anspruchsvollsten und schnellsten Strecken im DTM-Kalender. Weiterlesen ⮕

Tensfeld: Saisonende für Nicolai M. HansenDas ADAC MX Masters auf der Sandpiste in Tensfeld beendete für zwei Fahrer das Rennwochenende vorzeitig. Weiterlesen ⮕

Antisemitismus bei Fridays for Future: Das ist das Ende der Klimabewegung, wie wir sie kennenDie Klimabewegung war zuletzt auch in Deutschland nicht besonders beliebt. Nach antisemitischen Äußerungen gerät sie nun massiv unter Druck. Wie viel Einfluss werden die Frauen und Männer um Greta Thunberg künftig noch haben? Weiterlesen ⮕

Das perfekte Dinner: Ewald will das Niveau erhöhenEwald, der selbständige Augenoptikermeister, möchte das Niveau beim 'perfekten Dinner' steigern. Er plant ein Menü mit Ricotta, Zitrone, Tomate, Salbei, bunten Bentheimern, Parmaschinken, Mozzarella und einem mutigen Dessert mit Pfirsich, Tomate, Mascarpone und Koriander. Die Gäste sind gespannt, aber auch verwirrt über die Kombinationen. Weiterlesen ⮕

Twitter/X: Das kostet das neue Werbefrei-AboElon Musk macht die X-Abos günstiger – und teurer. Weiterlesen ⮕

Das Altern stoppen: Forschung auf der Suche nach der Pille gegen das AlternIn der Sendung 'Leschs Kosmos' wird über die Alterung des Menschen und die Suche nach der Pille gegen das Altern berichtet. Die Forschung konzentriert sich auf Medikamente wie Rapamycin und Metformin sowie auf die Verwendung von Blutplasma junger Lebewesen. Weiterlesen ⮕