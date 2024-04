Das gesündeste Eis: Wassereis oder Sorbet

Ob Milch-, Wassereis oder gar Sorbet , unterschiedliche Eissorten sind auch unterschiedlich gesund. Die gesündeste Sorte ist ein Klassiker aus der Kindheit. Eis im Sommer bringt den Erfrischungskick, den man an heißen Tagen braucht. Dabei ist es egal, ob man sich ein Milch- oder Wassereis kauft, erfrischend und lecker sind sie allesamt. Noch dazu hat jeder von uns seine Lieblingssorte. Aber wer besonders auf eine gesunde Ernährung achtet, sollte zu Wassereis oder Sorbet greifen.

Diese Sorten werden ohne Milch, sondern je nach Variante aus Wasser oder Fruchtsaft hergestellt. Im Vergleich zu Milcheis enthalten sie weniger Fett und Kalorien. Besonders Sorbet, das aus Fruchtsaft hergestellt wird, ist eine gute Wahl für alle, die auf ihre Linie achten möchten. Also, beim nächsten Eisgenuss einfach mal zu Wassereis oder Sorbet greifen und die gesunde Alternative genießen

Eis Gesund Wassereis Sorbet Ernährung

Das kostet das Eis im Frühjahr 2024 in Prien am Chiemsee

Herkunft: chiemgau24

