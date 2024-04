Das fünfte Element: Sci-Fi-Klassiker im TV mit Plagiatsvorwürfen

Einen der besten, witzigsten und unterhaltsamsten Sci-Fi - Film e könnt ihr euch heute im TV ansehen. Die Macher wurden verklagt, weil einiges geklaut sein soll. Das fünfte Element hat auch heute nichts von seinem Humor, seinem abgefahrenen Look und dem puren Spaß eingebüßt. Dabei wurde den Machern vorgeworfen, einiges davon schlicht geklaut zu haben. Ihr könnt euch den gut gealterten Streifen heute im TV ansehen.

Das fünfte Element handelt von Korben Dallas, seines Zeichens abgehalfterter Taxifahrer mit einer ganzen Menge an Problemen. Aber allein schafft er das doch nicht ganz, im Gegenteil. Er benötigt Hilfe von Leeloo, das fünfte Element, das die beiden zusammen mit einem Priester auf ein futuristisches Kreuzfahrtschiff verschlägt. Zudem bekommen sie es mit dem Oberfiesling Jean-Baptiste Emanuel Zorg zu tun. Sci-Fi-Skandal: Das fünfte Element-Macher wurden wegen Plagiatsvorwürfen verklagt. Es gibt zwar durchaus das eine oder andere Element, das in beiden Werken vorkommt, aber den Comic-Machern war mit ihrer Klage kein Erfolg vergönnt

Das Fünfte Element Sci-Fi TV Plagiatsvorwürfe Klage

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



moviepilot / 🏆 99. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Heute im TV: Stargespicktes Historien-Epos vom 'Das fünfte Element'-Macher – episch, brutal & voller LeidenschaftDas Schulfach Französisch hätte Oliver Kube um ein Haar das Abitur gekostet. Dennoch liebt er das so vielfältige und facettenreiche Kino unseres Nachbarlandes – von François Truffaut und Jean-Luc Godard bis Céline Sciamma, Jacques Audiard, Gaspar Noé und Quentin Dupieux.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

Das bietet das Festival „Wege durch das Land“ 2024Das Literatur- und Musikfestival tourt ab 4. Mai mit 23 Veranstaltungen quer durch OWL. Alle wichtigen Infos vom Kartenverkauf bis zu den Programmhighlights.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Spieler entdecken das Problem in Last Epoch, das Diablo 2 damals das Genick gebrochen hatIn Last Epoch gibt es angeblich mehrere Duping-Exploits. Das wäre schlecht, denn solche Bugs zerstören die Wirtschaft nachhaltig.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Das ändert sich durch das Cannabis- und das WachstumschancengesetzDer Bundesrat billigt das Cannabisgesetz und bringt das Wachstumschancengesetz ebenfalls durch. Ein Überblick über die wichtigsten beschlossenen Regelungen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Das ist das Einzige, das Roland Kaiser in seinem Leben bereutDeutsche Schlagermusik zeichnet sich durch eingängige Melodien, mitreißende Rhythmen und emotionale Texte aus, die Generationen verbinden und die breite Palette menschlicher Gefühle von Liebe bis Lebensfreude einfangen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Das ist das Einzige, das Roland Kaiser in seinem Leben bereutDeutsche Schlagermusik zeichnet sich durch eingängige Melodien, mitreißende Rhythmen und emotionale Texte aus, die Generationen verbinden und die breite Palette menschlicher Gefühle von Liebe bis Lebensfreude einfangen.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »