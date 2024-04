Das Erste Omen: Kritik zum neuen Horrorfilm

Nach jüngeren fehlgeschlagenen Wiederbelebungen beliebter Horror-Reihen stellt sich nun „ Das Erste Omen “ dieser schweren Aufgabe. Ob der Film damit Erfolg hat, verrät euch diese Kritik . „Das Omen“ lehrte bereits 1976 seinen Zuschauer*innen das Fürchten und zählt heute nicht ohne Grund neben anderen dämonischen Film en aus den späten 1960er- und 70er-Jahren wie „Rosemaries Baby“ und „Der Exorzist“ zu einem Klassiker des Horrorgenres.

Die Inszenierung sollte ein Vorzeigebeispiel für moderne dämonische Horrorstreifen sein: Als passionierter Fan von übernatürlichem Gothic-Horror war die Atmosphäre einfach köstlich. Die Trope der Novizin, die in ihrer kirchlichen Institution ein düsteres Geheimnis aufdeckt, ist mittlerweile nichts Neues mehr nach Werken wie „The Nun“ und auch jüngst „Immaculate“. „Das Erste Omen“ schafft es dennoch, diese Trope zu seinen Gunsten bestens zu nutzen.

Das Erste Omen Horrorfilm Prequel Kritik

