„Das erste Omen“, der drei Jahre zuvor nicht nur zum bis dahin erfolgreichsten Horrorfilm aller Zeiten avancierte, sondern darüber hinaus auch noch mit zehn Oscarnominierungen ausgezeichnet wurde. Aber ein halbes Jahrhundert später hat sich das Blatt nun gewendet: Wo das Sequel „Das zweite Omen“ nun als faustdicke Überraschung.

Nachdem es zum 1976 erschienenen Original bereits drei Fortsetzungen und ein Remake gab, verfolgt die Regie-Newcomerin...

Das Erste Omen Horrorfilm Sequel

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Filmstarts / 🏆 7. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Zum Horrorfilm Das erste Omen gibt's kurz vor Kinostart jetzt den letzten Trailer1976 kam der Horror-Klassiker Das Omen von Regisseur Richard Donner. Seit einiger Zeit ist nun bereits bekannt, dass mit Das erste Omen ein Prequel...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Die Filmstarts-Kritik zu Das erste OmenDer Satansbraten-Schocker „Das Omen“ von „Superman“-Regisseur Richard Donner stand immer ein wenig im Schatten von „Der Exorzist“, der drei Jahre zuvor nicht nur zum bis dahin erfolgreichsten Horr

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

FC Schalke 04 zurück im Horrorfilm: 'Wir lassen uns wieder abschlachten, das tut richtig weh'Für Fußball-Zweitligist Schalke 04 bleibt der Sturz in die Drittklassigkeit ein drohendes Szenario. Die Königsblauen verlieren das muntere Prestige-Duell bei Hertha BSC deutlich und sind der Abstiegszone gefährlich nah. Kapitän Simon Terodde sieht dringend Redebedarf.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Das ändert sich durch das Cannabis- und das WachstumschancengesetzDer Bundesrat billigt das Cannabisgesetz und bringt das Wachstumschancengesetz ebenfalls durch. Ein Überblick über die wichtigsten beschlossenen Regelungen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Spieler entdecken das Problem in Last Epoch, das Diablo 2 damals das Genick gebrochen hatIn Last Epoch gibt es angeblich mehrere Duping-Exploits. Das wäre schlecht, denn solche Bugs zerstören die Wirtschaft nachhaltig.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Das bietet das Festival „Wege durch das Land“ 2024Das Literatur- und Musikfestival tourt ab 4. Mai mit 23 Veranstaltungen quer durch OWL. Alle wichtigen Infos vom Kartenverkauf bis zu den Programmhighlights.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »