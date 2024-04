Das Ende von „The Ones Who Live“: Was bedeutet es?

Die sechste „ The Ones Who Live “-Folge bringt das Spin-off zu einem gebührenden Abschluss. Doch wie ist das Ende zu verstehen? Am Ende von „The Walking Dead : The Ones Who Live “ überschlagen sich die Ereignisse. Bereits mit Michonne s (Danai Gurira) Ankunft im Civic Republic Military ( CRM ) fürchtete sich Jadis alias Warrant Officer Stokes (Pollyanna McIntosh) vor den Konsequenzen, die damit einhergehen würden.

Als ehemalige Einwohnerin von Alexandria wusste sie: Gemeinsam können Rick (Andrew Lincoln) und Michonne alles erreichen. Und sie sollte recht behalten. – Achtung: Es folgen Spoiler zu „The Ones Who Live“ Folge 6 – Was das Ende für „The Ones Who Live“ Staffel 2 bedeutet, könnt ihr hier nachlesen: „The Ones Who Live“-Finale: Rick Grimes erhält das Echelon Briefing Bevor Jadis in einem wilden Katz-und-Maus-Spiel mit Rick und Michonne in Episode 5 zu Tode kam, konnte sie nicht gänzlich mit der Vergangenheit abschließe

The Ones Who Live Walking Dead Spin-Off Ende Rick Grimes Michonne Jadis CRM

