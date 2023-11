Von bildgewaltigen Fantasy-Blockbustern über ruhige Indie-Dramen bis hin zu trashigen RomComs kann sich Joana für alles begeistern - außer Horrorfilme. Das Ende von „The Hunger Games – The Ballad Of Songbirds & Snakes” lässt das Schicksal einer wichtigen Figur offen. Rachel Zegler und Tom Blyth haben uns im FILMSTARTS-Interview verraten, wie sie diese letzten Szenen interpretieren. Achtung, Spoiler!) kennen, den Tribut des ärmlichen Distrikt 12.

Er wird ihr Mentor und kommt ihr über den Verlauf der brutalen Hunger Games auch auf emotionale Weise näher.Nachdem Lucy Gray die Hungerspiele mit Coriolanus’ Hilfe gewinnt, kehrt sie nach Distrikt 12 zurück. Während sich Snow erhofft hatte, für den Sieg seines Tributs das von ihm erhoffte Stipendium für die Universität des Kapitols zu erhalten, wird er stattdessen von Dekan Highbottom (Peter Dinklage) des Verrats bezichtigt, da er Lucy Gray auf unfaire Art und Weise geholfen haben soll. So wird er aus dem Kapitol verbannt und als Friedenswächter nach Distrikt 12 geschick

:

KINODE: Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes: Ist der Film sehenswert?Mit „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ erwartet Fans des Franchise das Kino-Highlight des Jahres. Doch ist der Film wirklich sehenswert? Wir verraten es in unserer Kritik.

KINODE: Die Entstehung der Hungerspiele in „The Ballad of Songbirds & Snakes“„The Ballad of Songbirds & Snakes“ verrät die ganze, grausame Wahrheit über Entstehung der Hungerspiele, die es eigentlich nie hätte geben sollen.

KINODE: Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes: Easter Eggs und mögliche Verbindungen zur OriginalreiheIn „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ dürfen sich Fans auf Easter Eggs zur Originalreihe freuen. Einige Indizien deuten sogar auf mögliche Vorfahr*innen von Katniss hin.

KINODE: Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes: Easter Eggs und Verbindungen zur OriginalreiheFans des „Die Tribute von Panem“-Franchise dürfen sich in dem Prequel „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ über so einige Anspielungen freuen, die den neuen Film mit der Originalreihe verbinden. Einige Easter Eggs sind recht offensichtlich, andere eher versteckter. Wir stellen euch hier sechs Querverweise vor, die uns aufgefallen sind.

SPORT1: Urs Fischer beendet Zusammenarbeit mit Union BerlinUrs Fischer bedankt sich bei den Union-Fans nach dem Ende seiner Zusammenarbeit mit dem Verein

BR24: Neustart oder Anfang vom Ende? Linksfraktion löst sich aufDie Bundestagsfraktion der Linken hat heute ihr Aus beschlossen. Nach dem Austritt von Sahra Wagenknecht und ihrer Mitstreiter fehlen der Fraktion neun Abgeordnete zur Mindestgröße.

