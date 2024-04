Das Ende einer Ära: FC Bayern München verliert nach elf Jahren die Meisterschaft

Es ist vorbei. Elf Jahre pure Dominanz enden mit dem heutigen Tag. Bayer Leverkusen s souveräner 5:0-Sieg gegen Werder Bremen beendet eine nie da gewesene Serie. Von 2013 bis heute kannte die Bundesliga nur einen einzigen Deutschen Meister: den FC Bayern München. Zwei Dortmunder Meisterschaft en in Folge und das verlorene "Finale dahoam" in der Champions League hatten bei den Münchnern einen Siegeshunger entfacht, der mehr als ein Jahrzehnt lang anhielt.

Egal ob die Trainer Heynckes, Guardiola, Ancelotti, Kovac, Flick, Nagelsmann oder Tuchel hießen. Egal ob Gomez, Lewandowski oder Choupo-Moting stürmte, ob van Buyten, Boateng, Hummels oder Upamecano verteidigte, ob Schweinsteiger oder Kimmich die Fäden im Mittelfeld zog – am Ende der Saison feierten die Münchner auf dem Rathausbalkon.Nun können die Spieler des FC Bayern ihren Fans nach so langer Zeit keine Schale am Marienplatz präsentieren.

Schließlich begann der Anfang vom Ende der Dominanz schon in der vergangenen Spielzeit. Schon damals agierten die Münchner nicht gerade so souverän, wie man es aus den vorherigen Meisterschafts-Spielzeiten kannte - was sich beileibe nicht nur auf die Spieler auf dem Rasen beschränkte. Diezurückhielt.

Oder kriegt der FC Bayern womöglich erstmal nicht die Kurve? Müssen sich die Münchner weiter mit der Verfolgerrolle anfreunden und im Windschatten von Alonsos Leverkusenern nach Luft schnappen, bis sie bereit sind für den nächsten großen Angriff auf die Titelschale?Es wird ein spannender Sommer an der Säbener Straße 51, ja wahrscheinlich sogar spannende Jahre. Der Umbruch in München beginnt spätestens mit dem heutigen Tag.

Sicher ist, dass die Leistung aus den vergangenen Jahren etwas Historisches war. Die erfolgreichste Ära in der Geschichte des stolzen Klubs aus München. Die längste Meisterserie aller Zeiten in Deutschland. Doch der FC Bayern wäre nicht der FC Bayern, wenn er nicht alles daran setzen würde, die eigene Bestmarke irgendwann einmal zu übertrumpfen. Doch damit müssen sie ein wenig warten. Jetzt heißt der Gegner erst einmal Bayer Leverkusen.

FC Bayern München Meisterschaft Bundesliga Bayer Leverkusen Werder Bremen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BR24 / 🏆 5. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FC Bayern München: Tabula Rasa in München?Der FC Bayern München gab beim 0:2 vor heimischer Kulisse gegen Borussia Dortmund einmal mehr in dieser Saison ein erschreckendes Bild ab. Coach Thomas Tuchel und einige Spieler schwenkten bereits die weiße Meisterflagge. Ein Umbruch im Sommer scheint unausweichlich - nicht nur auf der Trainerposition. Doch wie groß fällt das Projekt 'Tabula Rasa' in München tatsächlich aus?

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Bayern München gegen Arsenal: Statistiken sprechen für die BayernDer FC Bayern München tritt im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Arsenal an. Die Statistiken zeigen, dass Bayern gute Chancen auf einen Sieg hat.

Herkunft: Sky Sport News HD - 🏆 15. / 68 Weiterlesen »

BVB-Aktie in Grün: BVB mit Hoffnung auf das Ende der Misserfolgsserie gegen den FC BayernBorussia Dortmund hofft auf ein Ende der langen Misserfolgsserie bei Spielen gegen den FC Bayern.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Basketball-Euroleague: Bayern München - Maccabi Tel Aviv - Bayern-Basketballer droht AusDie Bayern-Basketballer stehen vor dem Aus in der EuroLeague. Nach der Niederlage gegen Valencia müssen sich die Münchner am Freitagabend auch von Maccabi Tel Aviv geschlagen geben.

Herkunft: BR24Sport - 🏆 39. / 63 Weiterlesen »

FC Bayern München: Harry Kane verletzt - England-Trainer Gareth Southgate macht Bayern-Fans neue HoffnungDer FC Bayern München bangt vor dem Topspiel gegen den BVB um Stürmer Harry Kane. Nun macht England-Trainer Gareth Southgate den Bayern-Fans neue Hoffnung.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

FC Bayern München: Sehenden Auges ins Verderben – Kommentar zur Bayern-KriseNach der Pleite gegen den 1. FC Heidenheim ist Bayern-Trainer Thomas Tuchel wieder einmal bedient und liefert Erklärungsansätze.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »