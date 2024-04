Das britische Königshaus und die Attitüde

Das britische Königshaus muss seine Attitüde dringend ändern! Das zumindest empfehlen PR-Experten den Royals in England. Denn dass ihr berühmt-berüchtigter Leitspruch „sich nie zu beschweren und nichts zu erklären“ in der heutigen Gesellschaft und Zeit nicht mehr greift, hat das Chaos um Prinzessin Kate (42) und ihre quasi erzwungene Krebsbeichte mehr als deutlich bewiesen. Wenn Privatsphäre öffentlichem Interesse weichen muss Der Medienrummel begann am 27. Februar 2024.

An diesem Tag ging der Hashtag #WhereIsKate (zu Deutsch: „Wo ist Kate“) mit Spekulationen über den Verbleib der britischen Prinzessin von Wales viral. Er setzte eine Serie von Memes, bizarren Theorien und Witzen in Gang – gemischt mit ernsthafter Besorgnis um Prinzessin Kates Gesundheit – und rief Amateur-Detektive auf den Plan. Tausende Menschen beteiligten sich, bis die Prinzessin rund einen Monat später in einem Video ihre Krebsdiagnose öffentlich macht

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



RTL_com / 🏆 101. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'Destabilisierung der Monarchie': Diese Auswirkungen könnte Kates Krebsdiagnose auf das Königshaus habenPrinzessin Kate hat in einer persönlichen Videobotschaft mitgeteilt, dass sie an Krebs erkrankt ist. Royal-Expertin Catrin Bartenbach erklärt, welche Ausw...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Königshaus ohne König und Kronprinzessin – kann das funktionieren?Nachdem Kate ihre Diagnose öffentlich gemacht hat, ist klar: Mit ihr und König Charles leiden gleich zwei der wichtigsten Royals an Krebs. Kann das Haus W...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Schock für das Königshaus: Prinzessin Kate hat KrebsBei Prinzessin Kate wurde Krebs diagnostiziert.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Das zerbrechliche Königshaus: Steckt die britische Krone in der Krise?Weil sowohl König Charles III. und Prinzessin Catherine an Krebs erkrankt sind, fallen zwei wichtige Mitglieder der königlichen Familie für einige Zeit aus. ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Das ändert sich durch das Cannabis- und das WachstumschancengesetzDer Bundesrat billigt das Cannabisgesetz und bringt das Wachstumschancengesetz ebenfalls durch. Ein Überblick über die wichtigsten beschlossenen Regelungen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Spieler entdecken das Problem in Last Epoch, das Diablo 2 damals das Genick gebrochen hatIn Last Epoch gibt es angeblich mehrere Duping-Exploits. Das wäre schlecht, denn solche Bugs zerstören die Wirtschaft nachhaltig.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »