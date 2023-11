Darum sollten Sie bei WhatsApp bald ein zweites Profilbild erstellen

Wie das Portal "WABetaInfo" in der aktuellen Beta-Version 2.23.24.4 in der Android-Variante der App entdeckt hat, können Nutzer in Zukunft offenbar ein alternatives Profil inklusive eines weiteren Profilbilds erstellen.

Über das Einstellungsmenü zum Thema "Datenschutz" können User bereits aktivieren, dass nur bestimmte Nutzer das Profilbild sehen können – zum Beispiel nur Kontakte. Künftig gibt es eine weitere Option: Über "Alternatives Profil" können WhatsApp-Nutzer somit einstellen, dass nur bestimmte Kontakte das eigentliche Profil und alle weiteren User nur das alternative Bild sehen.

Das neue Feature dient damit der Sicherheit der Nutzer. Möchte jemand beispielsweise fremden Usern nicht direkt sein Gesicht offenbaren, aber auch nicht für Menschen außerhalb der Kontaktliste ohne Profilbild angezeigt werden, schafft das zweite Profilbild Abhilfe.Wer sich nun also auf die neue Funktion freut, muss sich noch ein wenig gedulden.

