Darts-WM 2024: Der Favoriten-Check

Am 15. Dezember 2023 ist es wieder so weit, dann wird der Ally Pally in London von kostümierten Massen heimgesucht und bis zum 3. Januar zur Bühne für die besten Darts-Profis der Welt. Doch wer hat besonders gute Chancen auf den Titel und wer könnte überraschen? Die Top-Favoriten vor dem Turnier im großenNach seinem WM-Sieg im Januar 2023 baute Smith ab, wechselte im Juli seinen Ausrüster und spielt seitdem mit neuen Pfeilen.

Erfolg hatte er damit bislang noch nicht, seine beiden einzigen Turniersiege feierte er zuvor.Zudem erreichte er kein einziges Major-Finale, in der Premier League scheiterte er im Halbfinale. Bislang ist es noch nicht sein Jahr, der"Bully Boy" wirkt schlagbar. Zum Auftakt warten entweder der formstarke Stowe Buntz oder Kevin Doets.2022 etablierte sich Humphries endgültig in der Weltspitze, 2023 drehte"Cool Hand Luke" aber nochmal so richtig auf - und ist zum perfekten Zeitpunkt in bestechender For





Erstmals fünf Deutsche dabei: Das sind die Favoriten und Paradiesvögel der Darts-WMSo viele Deutsche wie nie zuvor, ein strauchelnder Titelverteidiger und ein neuer Topfavorit: Das ist die Darts-WM 2024. Vom 15. Dezember bis 3. Januar duellieren sich im traditionsreichen Londoner 'Ally Pally' 94 Spieler und 2 Spielerinnen aus 27 Ländern. Der jüngste Teilnehmer ist gerade mal 16, der älteste 59.

Walkenhorst wechselt von BMW auf Aston Martin!Walkenhorst Motorsport fährt 2024 im GT3-Sektor exklusiv Aston Martin - Nürburgring und GTWC geplant - Halbes Dutzend Vantage 2024 auf der Nordschleife!

Bernstein: Short-Position auf Tesla ist die beste Idee für 2024Das US-Analysehaus Bernstein schlägt Alarm für Tesla-Investoren: Eine Short-Position auf den Elektroautobauer sei 'die beste Idee für 2024', lautet die Empfehlung der Analysten. Sie sehen ein Abwärtsrisiko von beinahe 40 % gegenüber dem aktuellen Kurs und stufen Tesla (NASDAQ:TSLA) als düster ein.

Millimetergenaue Pfeile bei der Bremen Darts GalaBei der Bremen Darts Gala wurden die Pfeile millimetergenau auf der Scheibe platziert, während das Publikum feierte.

Darts-WM: Peter Crouch auf der ToiletteDie Darts-WM hat ihre erste Überraschung - und einen eigenen Messi. Nach einer Woche steht fest: Ein Fan-Liebling ist raus, die deutsche Nummer eins ist stabil, Fußball-Prominenz ist vor Ort – und es gibt ein neues Mega-Talent.

Peter Wright: Der schillernde Darts-Profi mit dem SchlangenkopfDer Schotte, der insgesamt ein schwaches Jahr spielt, hat das Preisgeld des Titels von vor zwei Jahren zu verteidigen. Es droht ein Absturz in der Weltrangliste. Was kann Wright bei der Darts-WM erreichen?

