Darts-Spielerin Noa-Lynn van Leuven findet Unterstützung bei Transgender-Event

Nach eineinhalb Wochen voller Hass suchte Noa-Lynn van Leuven (27) den Rückhalt ihrer Community. Während sich immer mehr Sportgrößen in die heiße Debatte um ihre Person einmischen und in den sozialen Medien weiter schwere Anfeindungen einprasseln, erfuhr die Darts-Spielerin aus den Niederlanden endlich wieder Anerkennung und Zuneigung. Bei einem Event für Transgender am Osterwochenende in Amsterdam hielt van Leuven eine Rede und führte viele aufbauende Gespräche.

„Ich brauchte einen sicheren Ort, einen Ort, an dem ich einfach ich sein konnte“, schrieb van Leuven bei Instagram. Darts-Debatte um Noa-Lynn van Leuven Noa-Lynn van Leuven ist transsexuell. 2014 entschied sie sich für eine geschlechtsangleichende Operation. Seit diesem Jahr sorgt sie in der Darts-Szene für Aufsehen. Mitte März gab sie in Hildesheim ihr Debüt auf der Challenge Tour – und gewann auf Anhieb, als erste Transfrau überhaupt, bei einem PDC-Turnie

